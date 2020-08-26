Ученые из США обнаружили способ избавления от седины в волосах

26.08.2020, 22:17, Разное

Исследователи из США обнаружили способ, позволяющий избавиться от седины в волосах и вернуть естественный цвет. Если структура волос изменилась в результате стресса, то этот процесс можно обратить в спять.

В Колумбийском университете специалисты провели исследование с участием 14 людей, отдавших для анализа около 397 волосин. В некоторых образцах седина была полной, а в других – частичной. Эксперты решили сопоставить участки волос с периодами человеческой жизни, так как в месяц в среднем волос отрастает на сантиметр.

Было установлено, что цвет волосяных покровов зависит от многих факторов, а постоянные депрессии и стрессы могут спровоцировать появление седины. Это связано с выработкой норадреналина в организме, заставляющего стволовые клетки мигрировать в то время, когда они должны преобразовываться в меланоциты. В некоторых случаях клетки могут покидать фоликулы, и это препятствует восполнению меланоцитов. При нормализации стрессовых ситуаций изначальный цвет волос способен восстанавливаться. Так случилось с 35-летним мужчиной из Европы, участвовавшем в испытании.

Специалисты выявили, что на участке в 2 см у одной из женщин появление седины совпало с проблемами в семье, переездом и разводом. Цвет волос удалось восстановить после того, как участница из Азии избавилась от неприятностей и вернулась к стабильной, обычной жизни. Обратимую седину эксперты выявили еще у 10 людей до 40 лет. Процессы возвращения волос к жизни затягивались в среднем на 3 месяца.