Углеводородина возвращается

26.08.2020, 22:11, Разное

Через 15 лет после начала программы по газификации «Газпром» наконец вспомнил о своих обязательствах.

В начале лета 2020 года Владимир Путин поручил «Газпрому» и правительству обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году» без привлечения средств граждан. «Газпром» поддержал инициативу президента и предложил посвятить газификации отдельный национальный проект. Ранее с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Быков.

На программу до 2030 года понадобится около 2 трлн рублей, по предварительной оценке «Газпром межрегионгаза» и «Газпрома», которую приводит РБК. Вероятным источником финансирования может стать федеральный бюджет.

В спецпроекте «Углеводородина» «Новая газета» подробно разбирала причины провала программы по газификации России. Средний уровень газификации в РФ сейчас составляет около 70%, причем доступ к бытовому газу крайне неравномерно распределен среди регионов.

В Сибири газифицированы лишь 5,8% населенных пунктов, а на Дальнем Востоке — 15,8%.

Попытки газифицировать Россию наблюдаются с 2005 года, но обеспечить полное газоснабжение страны в удаленных населенных пунктах за отведенные на это 10 лет у «Газпрома» не получилось. Несмотря на то что РФ является лидером по добыче и экспорту газа, 30 млн жителей обогревают дома с помощью дров и угля.

Оператор дровяной котельной в Сольвычегодске, Архангельская область. Фото: Антон Уницын / специально для «Новой»

В последнее время темпы газификации резко сократились: с 2011 по 2018 год прирост газификации регионов РФ составил всего 5%. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, за последние три года было выполнено только 15% от планов по газификации. Целевой показатель газификации до 2030 года составил 83% территории России, от запланированного изначально полного газоснабжения всей страны пришлось отказаться.

Сейчас ответственность за подключение домохозяйств к трубопроводу разделена между тремя административными уровнями. «Газпром» проводит магистральные газопроводы до населенных пунктов по заявкам от администраций регионов. Региональные власти прокладывают газораспределительные сети внутри населенных пунктов.

Фото: PhotoXpress

Муниципалитеты отвечают за «последнюю милю» — присоединение газопроводов к домам и установку внутридомового оборудования.

Но в реальности гражданам часто приходится подключаться к сетевому газу за свой счет.

Цена вопроса достигает нескольких сотен тысяч рублей за одно домовладение.

Угольная котельная в Вещево, Ленинградская область. Фото Елена Лукьянова / «Новая»

С начала нулевых «Газпром» инвестировал в газификацию домохозяйств 360 млрд рублей, а на строительство экспортных газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток–2» и «Турецкий поток» потратил около 6 трлн рублей.

«Газификацией компания занималась в самой малой степени, — считает Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства RusEnergy. — Все деньги шли на строительство никому не нужных газопроводов. Так что неожиданное предложение заставить "Газпром" заниматься благотворительностью за свой счет — чистый популизм. Вероятно, недовольство публики заметили в руководстве страны, и у партии "Единая Россия" не нашлось более популярного лозунга для избирателей».

Помимо приближающихся сентябрьских выборов, есть и другая причина, которая могла заставить «Газпром» обратить внимание на миллионы россиян, живущих без газа. В этому году экспортные цены на газ упали ниже себестоимости добычи, а объемы продаж «Газпрома» рекордно снизились. Тарифы для населения уже повышались из-за тяжелого положения госкомпании, говорит Крутихин.

На этом фоне неожиданный интерес «Газпрома» к газификации может быть попыткой переориентироваться на внутренний рынок.

На Россию приходится более половины поставок госкомпании, причем они не облагаются экспортной пошлиной и не требуют расходов на транзит. Выходит, что на таком «экспортозамещении» «Газпром» может неплохо заработать.

Фото: PhotoXpress

«С учетом падения спроса на основных экспортных рынках и неустойчивости цен внутренний рынок и программы по газификации уже можно рассматривать не как социальную нагрузку "Газпрома" к его основным доходам, а как стратегическую задачу по расширению емкости внутреннего рынка. "Газпрому" должно быть интересно вкладываться в это, потому что затраты отчасти будут компенсироваться, а емкость внутреннего рынка расширится, он станет более стабильным и более устойчивым», — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Рентабельность этого проекта зависит от того, как будут распределены капитальные затраты. Из предложения "Единой России" стало понятно, что финансовая нагрузка как минимум не полностью ляжет на "Газпром". Эти траты предполагается компенсировать отчасти льготами по НДПИ, отчасти — за счет привлечения средств с помощью бессрочных облигаций», — говорит Калачев.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что полная газификация РФ за счет трубопроводного транспорта все равно невозможна. Обеспечение газом малонаселенных районов не окупится даже при наличии поблизости крупных газовых месторождений.

Городская котельная на мазуте в Корткеросе, Коми. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Но есть альтернатива — сжиженный природный газ (СПГ) и компримированный природный газ (КПГ). «Число деревень и мелких населенных пунктов неуклонно снижается, идет депопуляция многих районов России, и проводить в деревню с тремя старушками газовую трубу не имеет никакого смысла, — говорит Крутихин. — Будет намного проще ввозить сжиженный природный газ, как это делается во многих других странах».

Какой бы подход ни был выбран, газификация не должна происходить за счет российских потребителей, доходы которых не растут уже несколько лет.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Если же за решение проблемы наконец возьмется правительство, то от ситуации в перспективе должны выиграть все стороны. "Газпром" — госкомпания, поэтому пусть выполняет государственные задачи не только на внешних рынках, но и на внутреннем», — говорит Калачев.

СПЕЦПРОЕКТ

«Углеводородина». «Новая газета» разобралась, чем люди обогревают дома в современной России.

Ксения Котченко

— специально для «Новой»