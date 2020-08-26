Пожар произошел в московском отеле

26.08.2020, 22:08, Новости дня

В апарт-отеле «Ханой – Москва» на северо-востоке столицы произошел пожар, проводится эвакуация.

«В апарт-отеле «Ханой – Москва» произошел пожар, ранг сложности повышенный – второй. Загорание на третьем этаже, эвакуировано около 200 человек, площадь пожара составляет 20 кв. м. Возгорание локализовано», – рассказал источник ТАСС.

Он добавил, что в здании 47 организаций, в том числе отель и рестораны.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Москвы сообщило, что «пожар на Ярославском шоссе, дом 146, корпус 2 ликвидирован на площади 20 квадратных метров».

По данным представителя экстренных служб столицы, из здания были эвакуированы 250 человек.

Ранее свыше 30 человек эвакуировали из отеля «Неаполь» в центре Москвы после возгорания в подвальном помещении здания.