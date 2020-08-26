Владимир Зеленский о Беларуси: Украина не будет вмешиваться – это их внутренние дела

26.08.2020, 22:00, Новости дня

КИЕВ – Еще не поздно власти и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Так прокомментировал ситуацию в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о сходствах протестов в соседней стране с событиями в Украине в 2014 году.

«Я бы не пожелал им тех же событий, которые были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не хочу белорусскому народу такого же сценария. […] я считаю, что еще не поздно власти и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не о нем, а о пути к нему. И этот путь не должен быть кровавым», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Euronews публикует интервью 25 августа и в нем лидер Украины утверждает, что не хотел бы «вмешиваться в белорусские выборы» и не будет этого делать.

«Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела. Но если бы меня спросили, что бы я сделал […] я бы сказал: через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!» – сказал президент Владимир Зеленский.

Президентские выборы в Беларуси завершились 9 августа. Противники власти Александра Лукашенко не согласны с результатами подсчета голосов, проводят мирные акции протеста и забастовки.

О Беларуси и мирном урегулировании

Как сообщает пресс-служба президента Украины 26 августа, лидер страны Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

Стороны «обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси».

«Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду, что волеизъявление белорусского народа будет реализовано в ближайшее время.

Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и Соединенных Штатов.

«Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости. Владимир Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины», – отмечается в информации на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом в ходе встречи в Кривом Роге.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган во вторник провел в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В повестку дня переговоров входило обсуждение ситуации в Беларуси. Накануне Стивен Биган встретился в Вильнюсе с руководством Литвы и с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Взвешенная позиция Украины

Политолог Петр Олещук считает, что Украина по «белорусскому вопросу» занимает взвешенную позицию, выражая при этом преданность демократическим ценностям.

«Эта позиция отображена в заявлении министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника» о том, что в Беларуси должны соблюдаться демократические стандарты, не должно быть насилия, и все участники протестного движения должны быть освобождены», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он отмечает, что российской пропаганде выгодно озвучивать мнение о возможной роли Украины в народных выступлениях белорусов.

«Есть такое мнение – привязать Украину к протестам, как негативный сценарий за счет российской пропаганды, что это перенесение Майдана в Беларусь, и Лукашенко как-то вспоминал, что какие-то украинские силы заинтересованы в перевороте. В этой ситуации нужно быть осторожным, понимать, что это манипуляция. Сегодняшняя позиция Украины – взвешена, она синхронизирована с позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов по ситуации в Беларуси», – отмечает Петр Олещук.

Политолог напоминает, что Беларусь – важный партнер в экономике и северный сосед, партнерские отношения с которым сохраняют стабильность в регионе.

О «старой» элите и ситуации в Беларуси

Политолог Вячеслав Потапенко считает, что ситуация в Беларуси напоминает события в Украине в 2001 году.

«Останется Лукашенко или нет, там возникнет какая-то оппозиция и это похоже на события 2001 года в Украине, на протест «Украина без Кучмы», когда начали возникать общественные партии и организации, начался процесс раскалывания политических элит, Виктор Ющенко стал премьер-министром, а Юлия Тимошенко – заняла место в оппозиции к Кучме», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что теперь протестное движение в Беларуси не исчезнет, каким бы ни были действия белорусской власти, оформится и получит возможность коммуникации с Западом, в Евросоюзе.

«Но в любом случае Лукашенко ослабится, а не усилит свои позиции. И уйдет или нет, будет ли передавать он власть или нет, позиция России также усилится, потому что в белорусском обществе нет видения или идей евроинтеграции. Они видят процессы, которые идут в Молдове, Украине, Грузии – ассоциации, переговоры, какие-то льготы, но это не путь Польши, и не перспектива членства в Евросоюзе в обозримом будущем», – отмечает Вячеслав Потапенко.

Одной из проблем, которая не позволяет, «как в Польше сменить власть в Беларуси», он называет отсутствие механизма ухода для старой элиты.

«Им некуда идти: лидеры, силовики, политики, – нет позитивного сценария или примера, как отодвинуть старую элиту, как это сделали в Польше с окружением Войцеха Ярузельского и расчистили простор для новой жизни», – подчеркивает политолог.

Механизмом урегулирования конфликта в Беларуси, он отмечает, должны стать переговоры, которые «нужно как-то продумывать».

«Но это продумывать должны сами белорусы», – утверждает Вячеслав Потапенко.