 

Ожидание остановки

26.08.2020, 21:53, Разное


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Внезапная остановка сердца (ВОС) – отдельная нозология, в Международной классификации болезней ей выделен собственный раздел. О ней говорят, когда сердечная мышца (миокард) внезапно перестает сокращаться, кровообращение прекращается. Это третья по распространенности причина смерти в мире, после нее выживает не более 10% пациентов. Неотложная помощь может спасти пациента, если оказана в первые минуты.

Как проявляется внезапная остановка сердца

При ВОС человек падает и теряет сознание, пульс и дыхание не определяются. Это состояние необходимо отличать от некоторых других патологий, например, обморока и эпилепсии. Перед ВОС люди могут жаловаться на боль в грудной клетке, нехватку воздуха тошноту.

Причины внезапной остановки сердца

Считается, что ВОС развивается из-за острого нарушения электрической активности сердца, миокард теряет способность сокращаться. Это может происходить на фоне различных болезней.

  • Ишемическая болезнь сердца – основная причина ВОС, ее считают ответственной более чем за половину случаев.
  • Органические поражения сердца (кардиомиопатии, пороки, миокардиты и другие) – около 10%.
  • Врожденные нарушения ритма сердца.
  • Передозировка лекарств.
  • Внесердечные причины (травмы, кровотечения, шок и другие).

Внезапная остановка сердца и инфаркт – не одно и то же

ВОС и инфаркт миокарда – разные, но часто пересекающиеся патологии. Инфарктом называют омертвение участка сердечной мышцы. Американская кардиологическая ассоциация указывает, что остановка сердца может происходить после инфаркта. Особенно высок риск ВОС в первые шесть месяцев после инфаркта.

Действительно ли внезапная остановка внезапна?

ВОС обычно происходит в условиях, когда пациент не может немедленно получить квалифицированную помощь. Выявление людей, у которых высок риск развития этого опасного состояния, может спасти много жизней. Ученые обнаружили, что около 58% пациентов с ВОС обращались за помощью в течение двух недель до нее: они приходили в больницу лично или звонили в приемное отделение.

Что делать, если у человека остановилось сердце

Клиника Мэйо рекомендует в этом случае:

  • Вызвать неотложную помощь (телефонный номер в РФ – 103).
  • Приступать к сердечно-легочной реанимации. Пострадавшего нужно уложить на спину на твердой поверхности. Ладони положить одну на другую, производить нажатия на грудную клетку (нижнюю часть грудины) пациента с ритмом около 120 в минуту. Проводить искусственное дыхание не требуется, если вы не прошли специальной подготовки. После каждого нажатия грудная клетка должна снова подниматься, возвращаться в исходное положение. Больше узнать о реанимации можно, например, из видеоролика. Но лучше пройти специальные курсы.
  • Использовать дефибриллятор, если он оказался доступным (он снабжен инструкцией в том или ином виде).

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