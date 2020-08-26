 

США заявили о попытках нацистов и СССР вмешаться в американские выборы

26.08.2020, 21:48, Новости дня

Нацистская Германия и СССР пытались вмешаться в американские выборы в XX веке, сообщил замглавы минюста США Джеффри Розен.

По его словам, «Германия нацеливалась на американские выборы, в том числе на выборы 1940 года». Он заявил, что «лидеры нацистов» рассматривали президента США Франклина Делано Рузвельта как «пробританского» политика, «сторонника интервенции», поэтому «применили несколько схем, чтобы повлиять на исход» выборов. Кроме того, нацисты «пытались повлиять на платформы основных политических партий», передает ТАСС.

Розен заявил, что во времена холодной войны появился ряд «новых вызовов с точки зрения иностранного злонамеренного влияния». Он утверждает, что «СССР применял скрытые или вводящие в заблуждение тактики в рамках своих так называемых активных мер». Как отметил Розен, данная «фраза использовалась для описания связанной с влияния злонамеренной деятельности». В частности, речь идет о «дезинформации и другой пропаганде, спонсировании публикаций в попытке подорвать американские интересы».

Так, в ходе праймериз демократов в 1976 году КГБ, по версии США, «взял на вооружение широкий комплекс активных мер, чтобы дискредитировать сенатора Генри Джексона».

Напомним, комитет американского Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.



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