Российские политические стартапы готовы говорить с избирателем на принципиально новом языке

26.08.2020, 21:48, Новости дня

Новые политические партии РФ пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.

«Мы наблюдали смотр партий – «новобранцев». Когда в таком формате сталкиваются новые участники политической жизни, то это очень полезно для политического процесса», – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, участник состоявшегося в среду на площадке ЭИСИ круглого стола «Новые партии. Что предлагают политические стартапы для России?».

Как рассказали организаторы, это первая встреча в новом, «актуальном формате ПолитТехКранч». «Кранч» – термин из лексикона разработчиков компьютерных игр, которое означает аврал или сверхсрочную работу над проектом. Слово должно быть хорошо знакомо одному из приглашенных лидеров новых партий – Вячеславу Макарову, руководителю Партии прямой демократии (ППД), зарегистрированной в мае этого года. До ППД Макаров был более известен как один из создателей популярной онлайн-игры World of Tanks («Мир танков»).

Добавим, что лидеры других партийных проектов, представленных на встрече – также непрофессионалы в политике. Руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев – предприниматель, учредитель компании Faberlic. «Зеленую альтернативу» («ЗА») официально возглавляет эколог Руслан Хвостов. Глава партии «За правду» Захар Прилепин – писатель, общественный деятель и в недавнем прошлом ополченец Донбасса. Правда, на круглом столе партию Прилепина все же представлял профессионал – политтехнолог Александр Казаков, бывший советник главы ДНР.

Как отметили участники «кранча», на первый взгляд самой технологичной из новичков кажется Партия прямой демократии.

Нас интересуют любые идеи, близкие нашим избирателям, неважно правые они или левые, сообщил Макаров, первым взявший слово. «Наша главная задача – внедрение механизмов прямой демократии, электронных технологических платформ, на базе которых можно проводить обсуждения и голосования по любым вопросам, – подчеркнул создатель World of Tanks. – Бумажное голосование – история долгая, электронное – достаточно быстрое.

Развитие механизмов прямой онлайн-демократии поможет выдвигать новых лидеров, которые могут оперативно реагировать на нужды людей на местах».

У подобных инициатив есть зарубежные аналоги отметила модератор встречи Екатерина Соколова, глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. Она напомнила, что опыт прямой демократии через интернет-голосования уже продвигали движение «Пять звезд» в Италии и «Партия блокчейна» в Австралии.

Однако, добавила эксперт, есть сомнение в том, что онлайн-демократия будет востребована повсеместно. Например, большинство «скучных технических» вопросов, которые обсуждаются в Думе, могут оказаться неинтересны рядовым россиянам, заметила Соколова. «В таких случаях голосование надо проводить среди экспертов, знающих вопрос лучше, чем депутаты», – парировал Макаров.

«Собирается ли интернет-партия вести агитацию и избирательную кампанию в офлайне?», – поинтересовался президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. «Пользование смартфонами у избирателей сегодня приближается к 90%», – ответил Макаров, напомнив также о высокой доле граждан, выбравших электронную подачу бюллетеней в Москве во время недавнего голосования по поправкам в Конституцию. Но в целом, как отметили эксперты, партия будет скорее ориентироваться на активных пользователей Сети.

Создатель Faberlic Нечаев, представляющий партию «Новые люди», взяв слово пояснил, что она ориентируется на «35 % активных сограждан, которым нужны перемены и которые готовы их творить своими руками». Более конкретно – это активные люди, в том числе, бизнесмены, которые не могут реализовать свои идеи через уже существующие «большие» партии.

Отвечая на вопрос о том, в чем же заключается новизна «Новых людей», Нечаев перечислил несколько конкретных предложений из программы партии – все они оказались из разных сфер. Он упомянул реформу МВД и прокуратуры (предлагается выборность начальников отделений полиции и прокуроров), облегчить налоговое бремя для самозанятых (поднять минимальную планку налогообложения с нынешних 2,4 млн до 5 млн рублей), а также усилить безопасность на дорогах: повсеместную установку «отбойников» и отказ от «мобильных засад», которые, по его словам, «бесят людей».

За этими частными предложениями осталась неясной общая идеология партии, комментируя слова Нечаева, заметил политолог Чеснаков. Озвученный лидером «Новых людей» лозунг «больше демократии, больше новизны, смена власти», по мнению эксперта, недостаточен.

Недостаточно призыва к обновлению, «нужны новые способы коммуникации между властью и населением», заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Нечаев ответил, что целью новой партии станет как раз налаживание коммуникаций между властью и той частью граждан, которая способна представлять собственные прорывные проекты по модернизации, и включение этих предложений в политическую повестку.

Кстати, сама структура «Новых людей», как подчеркнул Нечаев, отличается от давно существующих партий. По его словам, организация имеет не иерархический, а горизонтальный характер, «без вождизма».

О необходимости нового политического языка сообщил и руководитель «Зеленой альтернативы», эколог Хвостов. «Прежняя «Партия зеленых» осталась в 1990-х, они варятся в собственном соку. Мы больше про людей. Мы говорим с избирателями на современном языке, вовлекая их в работу», – отметил Хвостов. Старые «зеленые» выступают в роли не политиков, а академичных экспертов по природоохране. Новую партию будет отличать «акционизм» – протестные выступления в экологически неблагополучных регионах.

Как и лидеры Партии прямой демократии, Хвостов обещает ориентироваться на молодежь, на блогосферу. Кстати, лицом «Зеленой альтернативы» слывет художник Алексей Куделин (его псевдоним – Вася Ложкин), автор популярных в соцсетях картин-мемов.

«Вы еще и леваки?», – поинтересовался политолог Гусев, напомнив, что «Альтернатива» использует в своей программе не только экологические, но и социальные лозунги. Хвостов подтвердил, что новые «зеленые» взяли на вооружение идею базового безусловного дохода – выплаты всем гражданам определенной суммы, достаточной для оплаты ЖКХ.

Как отметил управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев, слабым местом «Зеленой альтернативы» выглядит ориентация на работу в экологически неблагополучных регионах. «Это сильно затруднит партии получение 5-7% на выборах в Госдуму, на которые вы рассчитываете», – отметил Алиев. По его мнению, таких регионов немного и численность населения там не самая высокая.

На контрасте с представителями трех этих партий выступил первый зампред партии «За правду» Казаков. «Мы партия идеологическая. Это продиктовано нашим происхождением, – сообщил он. – Большая часть наших активистов пришла из окопов Донбасса». Из слов Казакова следовало, что партия идейно наследует патриотам 90-х, множество активистов – выходцы из ныне запрещенной НБП. Впрочем, идеологическая основа партии выглядит не радикальной, а скорее правоконсервативной (укрепление государства, защита семьи). Ставку партия намерена сделать на 40-летних россиян – отцов семейств, состоявшихся в жизни, но оставшейся вне общественной активности. «Это 22–25 млн человек, выбитых из политической жизни страны», – сообщил Казаков.

Казаков также упомянул о том, что его движение ищет новый язык для общения со сторонниками – просто потому, что политические реалии в стране и в мире кардинально меняются. «Это мы – самая цифровая партия России: любой член партии от Калининграда до Сахалина, может легко в любом момент пообщаться с руководством», – заверил зампред партии «За правду».

При этом, правая политическая повестка у «прилепинцев» сочетается с левой экономической – прогрессивным налогообложением и национализацией крупных производств. «Как вы хотите усидеть на двух стульях своей повестки – правом и левом»? – задал вопрос Гусев. «Стулья можно сбить в одну лавку», – ответил Казаков.

Собственно, поиск нового политического языка, нового собственного послания избирателям и новых технологий работы с ними и должен стоять на повестке всех молодых проектов, заметил Чеснаков. «Формулировка месседжей, которые вас отличают от ваших конкурентов, – ваша главная задача, – обратился политтехнолог к лидерам партий. Можно много выстраивать в офф- и онлайне сети распространения чего-то, но если у вас нет продукта, у вас ничего не получится». В свою очередь, Гусев процитировал лозунг политического старожила Владимира Жириновского – «Не врать и не бояться!». «Не врать и не бояться – и тогда все получится. И в следующем году кого-то из вас, а может быть всех, ждет успех», – заметил эксперт, очевидно имея в ввиду выборы в Госдуму, намеченные на 2021 год.