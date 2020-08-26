 

Bellingcat и Der Spiegel – Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса

26.08.2020, 21:44, Новости дня

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального из берлинской клиники “Шарите” связались с коллегами в Болгарии, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии. Об этом 26 августа сообщается в расследовании Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и “Новичок”, разработанный в российских лабораториях.

По данным болгарских правоохранителей, на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд (“Новичок” или близкое по составу вещество). Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

Классическим антидотом является введение атропина, именно так сейчас лечат Навального, отмечает журнал.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике “Шарите”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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