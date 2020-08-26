 

В Минздраве РФ сделали заявление о второй волне коронавируса осенью

26.08.2020, 21:43, Разное

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов ожидает повышения уровня заболеваемости COVID-19 осенью. Однако это не станет новой волной эпидемии.

Чуланов пояснил, что рост числа заражений будет связан с началом учебного года и возобновлением работы школ и университетов. Специалист прогнозирует, что из-за формирования новых учебных и рабочих коллективов рост заболеваемости составит порядка 10-20%, что не сопоставимо с масштабами эпидемии, которую страна пережила весной, передает телеканал “Царьград”.



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