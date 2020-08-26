В сентябре Huawei представит процессор Kirin 9000

26.08.2020, 21:25, Новости дня

Китайская компания Huawei должна представить в сентябре новый процессор Kirin 9000. По словам специалистов, устройство будет использоваться для производства мобильных гаджетов.

Как поясняют эксперты, производитель вынужден ускоренно разрабатывать новые комплектующие для смартфонов и прочих гаджетов, так как вскоре столкнется с серьезной проблемой. Поставщики под влиянием американских санкций сокращают сотрудничество с Huawei. Китайской компании остается надеяться только на собственные силы.

В данный момент особых причин для беспокойства нет. По предварительным данным, Kirin 9000 не будет уступать по техническим параметрам лучшим процессорам, выпускаемым мировыми производителями.