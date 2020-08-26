Sony научит геймпады распознавать своих владельцев

26.08.2020, 21:25, Новости дня

Инженеры компании Sony оснастили игровые джойстики рядом специальных сенсоров, благодаря которым устройство легко распознает своего владельца. Об этом свидетельствует запись в патентном бюро, сделанная о новой технологии японского производителя.

Распознавание осуществляется на основе телеметрических данных. Однако устройство также «привыкает» к рукам своего владельца, собирая данные с гироскопа и акселерометра.

В результате геймпаду становятся знакомы все явные и скрытые привычки своего хозяина. Остается только решить, что делать с таким «знанием». Можно, например, запретить работу устройства в чужих руках либо предоставлять прямой быстрый доступ в защищенные паролями аккаунты.