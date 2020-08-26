Взрыв газа в жилом доме в Керчи: огонь охватил два этажа

26.08.2020, 21:23, Разное

Не прошло и недели с момента трагедии в Ярославле, как в одной из российских многоэтажек снова взорвался газ. На этот раз пострадал жилой дом в Керчи.

Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Кирова. На девятом этаже десятиэтажного дома произошел взрыв газа, после которого начался пожар, охвативший девятый и восьмой этажи. Обрушения конструкций не произошло, однако уже известно об одном пострадавшем, сообщает Vse42.ru.

Напомним, что 22 августа в доме на улице Батова в Ярославле также произошел взрыв газа, в результате которого обрушились три этажа. В результате погибли трое человек, среди которых был восьмилетний ребенок.