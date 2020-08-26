 

Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ им. Плеханова

26.08.2020, 21:08, Новости дня

Виктор Гришин сообщил об уходе с поста ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», – цитирует ТАСС Гришина.

На сайте вуза указано, что Гришин занимал пост ректора РЭУ имени Плеханова с 8 сентября 2008 года. Гришин затруднился ответить, кто мог бы занять пост ректора вуза.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн у себя в Twitter написал, что исполняющим обязанности ректора вуза назначен Иван Лобанов, ректор Государственного университета управления.

Эту же информацию подтвердили в Минобрнауки. «С 28 августа назначен врио Лобанов Иван Васильевич. Министр подписал [приказ] сегодня», – заявили в пресс- службе министерства.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что студенты и преподаватели вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски.



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