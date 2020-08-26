Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении
26.08.2020, 21:08, Новости дня
Комиссия по условно-досрочному освобождению в 11-й раз отказала в освобождении Марку Чепмену, застрелившему в 1980 году музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона.
Чепмен еще в 2000 году получил право на досрочное освобождение, когда отбыл первые 20 лет пожизненного срока. Теперь 65-летний Чепмен сможет подать следующее ходатайство не ранее чем через два года, передает ТАСС.
Отмечается, что против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно. Перед заседанием она направила членам комиссии письмо, в котором высказала свою позицию.
8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с женой возвращались домой, Чепмен выстрелил музыканту в спину пять раз. Леннон скончался от потери крови по дороге в больницу. За несколько часов до убийства участник The Beatles оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. В ноябре 2010 года пластинка, подписанная Ленноном для своего убийцы была выставлена на продажу.
Чепмена признали вменяемым и приговорили к пожизненному лишению свободы. На предыдущих слушаниях по УДО два года назад Чэпмен рассказал, пошел на убийство, так как желание обрести таким образом известность перевесило любые доводы против совершения преступления.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет