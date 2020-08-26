 

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

26.08.2020, 21:08, Новости дня

Комиссия по условно-досрочному освобождению в 11-й раз отказала в освобождении Марку Чепмену, застрелившему в 1980 году музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона.

Чепмен еще в 2000 году получил право на досрочное освобождение, когда отбыл первые 20 лет пожизненного срока. Теперь 65-летний Чепмен сможет подать следующее ходатайство не ранее чем через два года, передает ТАСС.

Отмечается, что против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно. Перед заседанием она направила членам комиссии письмо, в котором высказала свою позицию.

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с женой возвращались домой, Чепмен выстрелил музыканту в спину пять раз. Леннон скончался от потери крови по дороге в больницу. За несколько часов до убийства участник The Beatles оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. В ноябре 2010 года пластинка, подписанная Ленноном для своего убийцы была выставлена на продажу.

Чепмена признали вменяемым и приговорили к пожизненному лишению свободы. На предыдущих слушаниях по УДО два года назад Чэпмен рассказал, пошел на убийство, так как желание обрести таким образом известность перевесило любые доводы против совершения преступления.



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