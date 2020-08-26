В Третьяковской галерее назвали причину протечки крыши

26.08.2020, 21:08, Новости дня

Причиной протечки крыши в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве назван прорыв изношенной ливневой канализации, сообщила пресс-служба галереи.

«26 августа в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали работу по устранению последствий, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства.

Напомним, в январе в одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка. При этом проживающая в квартире семья неоднократно обращалась в управляющую компанию с жалобами на протечку в потолке и плесень, но ее игнорировали.

А в 2018 году сообщалось, что в одной из московских школ на детей обрушился потолок.