Мнение: 85-летний дед и конопля…

26.08.2020, 21:05, Разное

Дикая история. В Кабардино-Балкарии на огороде 85-летнего Николая Захарченко выросли какие-то кусты. Один из кустов дед сорвал и принес домой, чтобы пустить на корм кроликов. Тут, как из-под земли появился следователь и опера (видимо, сидели в засаде) и провели «осмотр помещения», в результате которого обнаружили куст конопли, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК — изготовление наркотических средств в крупном размере.

Почему в крупном? Потому что на огороде у деда нашли еще один куст, который его попросили вырвать собственноручно (после чего сделали смыв с рук). Два куста вместе со стеблями и корнями потянули на «921 грамм наркотических веществ».

Деда вызвали в отделение полиции, где, со слов его жены, он несколько раз подписал пустые протоколы. За все восемь часов, что Захарченко был у полицейских, его так и не допросили — следователь ограничился объяснением.

О возбуждении уголовного дела семья Захарченко узнала от соседей, которые прочитали о разоблачении крупного наркопреступника в аккаунте МВД Кабардино-Балкарии в Инстаграм.

Через три дня Николай Захарченко повесился…

Если эта история – не история доведения до самоубийства, что это такое?

На снимке: Николай Захарченко с супругой, фотография отсюда