Трамп отправил нацгвардию США в Висконсин для подавления протестов

26.08.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен ввести национальную гвардию в Кеноша (штат Висконсин), где продолжаются протесты на фоне очередного инцидента между полицией и афроамериканцем.

«Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!» – написал Трамп в Twitter.

«Мы не будет терпеть грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором [Висконсина Тони] Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!)», – добавил президент США.

Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Адвокат Блейка сообщил, что тот парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Семья раненого афроамериканца подаст гражданский иск против действий полиции с требованием компенсации.

После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией.

Губернатор Эверс ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Висконсин, где после ранения полицейскими афроамериканца вспыхнули беспорядки. Власти округа Кеноша ввели комендантский час.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.