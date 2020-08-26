Охрану Зеленского заподозрили в избиении беженки из Донбасса

26.08.2020, 20:48, Новости дня

Украинские активисты обвинили личную охрану президента Владимира Зеленского в якобы нанесении телесных повреждений переселенке из Донбасса.

Так, один из правозащитников экс-нардеп Андрей Денисенко рассказал о том, что «девушка пыталась поговорить с главой государства», а в ответ якобы «получила несколько ударов от силовиков».

«Охрана президента напала на девушку, чтобы она не смогла «задать неудобные вопросы Зеленскому», – утверждает он в своем Facebook.

По его словам, «активистку госпитализировали», а девушка получила «перелом бедра». При этом правозащитник прикрепил фото справки-заключения днепропетровских врачей.

Ранее Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе будут прекращены до конца года.

Кроме того, в начале августа Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.