Помпео высоко оценил инициативы администрации Трампа на международной арене

26.08.2020, 20:41, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью в рамках Национального съезда Республиканской партии, дав высокую оценку «смелых инициатив» президента Дональда Трампа по всему миру.

Трамп укрепил НАТО, констатировал Помпео. «Благодаря президенту Трампу, НАТО стало сильнее», – сказал глава Госдепартамента.

Госсекретарь высоко оценил усилия президента по разоблачению «хищнической агрессии» Китая и организации переговоров с Северной Кореей, а также его решение выйти из ядерной сделки с Ираном и успешное посредничество в нормализации дипломатических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул роль президента Трампа в поддержке Украины, отметив, в частности, поставки этой стране вооружений для обороны.

Помпео также остановился на том, что США вышли из вредоносного, по его словам, договора, и теперь имеют возможность производить ракеты для сдерживания российской агрессии.

В контексте ближневосточной проблематики госсекретарь отметил устранение американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, известного своей ролью в террористической деятельности тегеранского режима.

Помпео подчеркнул и роль администрации Трампа в борьбе с исламистским терроризмом и, в частности, с ИГ.

ГОссекретарь произнес свою речь, находясь в Иерусалиме, куда он приехал в рамках турне по региону.

Выступление Помпео вызвало критику со стороны демократов, которые обвинили госсекретаря в нарушении Закона Хэтча, запрещающего действующим официальным лицам участвовать в политической деятельности.

Хоакин Кастро, возглавляющий Подкомитет по надзору и расследованиям Комитета по международным делам Палаты представителей, объявил во вторник, что инициирует расследование речи Помпео на предмет нарушения Закона Хэтча и правил Госдепартамента. Он также направил письмо заместителю госсекретаря Стивену Бигану с требованием предоставить разъяснения.

«Это очень необычно и, вероятно, беспрецедентно, чтобы действующий госсекретарь выступал на партийном съезде какой-либо из политических партий, – написал Кастро. – Возможно, это еще и незаконно».

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти в среду заявил, что выступление Помпео не было сопряжено с тратой бюджетных средств. «Когда бы мы ни проводили съезд, велика вероятность, что Майк Помпео окажется где-то за границей. Если это ваш единственный аргумент против съезда Республиканской партии, потому что вы не можете конкурировать с нами в идейном отношении, это показывает слабость Демократической партии».