США обеспокоены политикой HSBC в отношении гонконгских счетов

26.08.2020, 20:41, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Соединенные Штаты «встревожены» действиями британского банка HSBC в отношении определенных счетов, связанных с Гонконгом, в том числе с продемократическим издательством Next Media. Госсекретарь также заявил, что Китай оказывает давление на Великобританию.

Помпео сослался на сообщения о том, что гонконгские руководители Next Media не могут получить доступ к своим банковским счетам в HSBC, и сказал, что банк «ведет счета для лиц, которые подверглись санкциям за лишение гонконгцев свободы, но при этом закрывает счета для тех, кто стремится к свободе».

«Свободные страны должны гарантировать, что корпоративные игроки не будут идти на поводу у КПК (Коммунистической партии Китая), способствуя ее политическим репрессиям, – говорится в заявлении Помпео. – Мы готовы помочь британскому правительству и его компаниям противостоять давлению со стороны КПК и отстаивать свободу».

Представители банка в электронной переписке отказались от комментариев.

Вашингтон подвергает критике репрессивные меры Пекина против продемократической оппозиции в городе, который теперь управляется Китаем после принятия нового радикального закона о безопасности, который был широко осужден западными странами.

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай, видный продемократический активист и один из руководителей Next Digital, был арестован 10 августа в соответствии с новым законом, что еще больше усилило обеспокоенность по поводу свободы СМИ и других свобод, обещанных Гонконгу, когда он был возвращен Китаю в 1997 году.