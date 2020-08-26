У большинства россиян слабые представления об онкозаболеваниях

26.08.2020, 20:35, Разное



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По данным опроса, у 41% опрошенных есть кровные родственники с онкодиагнозом. При этом люди слабо верят в возможность выздоровления от онкологических заболеваний в России. Чем больше предполагаемый процент излечения, тем меньше людей проголосовали за этот вариант, информирует Madanes. Почти половина респондентов – 46% – убеждена, что вероятность излечения не более 20% при реальном показателе в 50%.

Опрос также выявил отсутствие четкого представления о стоимости онкотерапии. Порядка 9% оценивают затраты на лечение в 100 тысяч рублей, 20% – до 300 тысяч рублей, 25% – до 500 тысяч рублей. При этом 46% верно оценивают ситуацию: стоимость комплексного лечения онкозаболевания в РФ начинается от полумиллиона рублей. Страховку от онкозаболевания имеют лишь 2% респондентов, причем 33% просто не знают о такой услуге, а 10% не верят в возможность выздоровления при таком диагнозе.

В прошлом году ВЦИОМ провел опрос с целью исследования уровня информированности россиян о об онкозаболеваниях и в частности раке легкого.

Как показало исследование, проведенное с участием 3200 человек, подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении. Чаще всего о том, что их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз, говорили представители женской аудитории (76%), люди в возрасте от 35 до 59 лет (76%). Еще 4% опрошенных лично был поставлен диагноз «рак». 27% россиян никогда не сталкивались с онкологическими заболеваниями, это преимущественно мужчины (35%) и молодые люди в возрасте 18-24 лет (49%).

Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%). При этом, согласно опросу, рак легкого занимает первое место по распространенности среди мужчин (39%), опережая рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%). Женщины, по мнению россиян, реже болеют раком легкого (8%).Чаще всего среди них встречается рак молочной железы (68%),а также распространены рак желудка (12%) и рак крови (10%).

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