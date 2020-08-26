Стоунхендж – величайшая мистификация XX века?

26.08.2020, 20:35, Разное

Гид с увлечением рассказывает обступившим его туристам о кельтах, населявших в древности Британские острова, о магических обрядах друидов, о мастерстве древних строителей, построивших это святилище для своих жрецов. Туристы слушают, раскрыв рты и лишь один мужчина, опустив голову, пытается спрятать улыбку. Его просто разбирает смех. Уж он-то точно знает, что за «древние строители» возводили Стоунхендж, ведь он сам участвовал в его «строительстве».

Стоунхендж как туристический аттракцион

В конце 50-х годов Великобритания переживала кризис. Из Второй мировой войны Британская империя вышла с подорванной экономикой и однозначно утерявшей статус мировой державы. Колонии одна за другой объявляли о своей независимости. Уровень жизни падал. Британцы плакали об исчезнувшей великой стране.

В этой обстановке решено было срочно развивать туризм. Во все концы страны разъехались эмиссары, осматривающие археологические памятники, разыскивая тот неповторимый, который может претендовать на мировую достопримечательность.

Один из чиновников отправился осматривать Стоунхендж. По возвращении он доложил, что памятник очень даже подходит для такой цели, но выглядит слишком непрезентабельно, столетия, сами понимаете, сказались. Наверху решили, что это дело поправимое и в Стоунхендж прибыли рабочие и строительная техника, с помощью которой принялись поднимать и расставлять камни.

Сколько раз «восстанавливали» Стоунхендж?

Среди английских историков это никогда не было секретом. Макияж-работы в Стоунхендже проводились в 1919, в 1920, 1958, 1959, 1964 г, но нужно ли рассказывать об этом туристам? Если даже приходиться об этом упоминать, употребляют термины «восстановительные работы», «мероприятия по консервации памятника», хотя речь следует вести как минимум о реконструкции, если не о строительных работах.

Хранитель Музея археологии и антропологии при Кембриджском университете Кристофер Чиппендейл откровенно говорит, что почти все камни были перемещены. Ни один из них не стоит на своем первоначальном месте! Однако есть фотографии доказывающие, что все было гораздо хуже.

Стоунхендж – новодел XX века?

На фотографиях видно, что камни не просто выправляли, но привозили и устанавливали заново! Некоторые монолиты – это просто бетонные блоки, покрытые «шубой». Снимок одного из таких блоков, на котором 15-саниметровая штукатурка отпала, обнажив ровную бетонную поверхность, вызывает законный вопрос: сколько всего таких монолитов-новоделов среди камней Стоунхенджа? Есть вообще среди них настоящие? И на своем ли месте они стоят?

В 1949 году в английский прокат вышел фильм «The small back room». Сюжет фильма не имеет никакого отношения к Стоунхенджу, но один из эпизодов происходит как раз на фоне древних камней. Ай, какая досада! Просматривая кадры фильма, почитатели Стоунхенджа с удивлением не находят на них отдельных мегалитов! В конце 40-х они еще не стояли!

Могло ли это быть?

Конечно, для такой масштабной стройки (привозить и устанавливать камешки по несколько десятков тонн) нужна была соответствующая инфраструктура и она была. В непосредственной близости от Стоунхенджа раскинулись 390 кв. км. владений Министерства обороны – аэродром, база военного авиакорпуса и Королевское артиллерийское училище с полигоном для стрельбы.

Военная территория естественно закрыта для посторонних, местных жителей выселили еще во Вторую мировую войну. Некогда здесь существовала даже железная дорога, упиравшаяся прямо в Стоунхендж. На сегодняшний день она демонтирована, но остатки ее до сих пор можно найти на расстоянии 1,5 км от исторического комплекса.

Так что на вопрос «могло ли такое быть?» можно с уверенность сказать «да». По ж/д и воздухом доставлялась сюда техника, материалы, а военный статус местности обеспечивал необходимую степень скрытности – военные в любой момент могли закрыть доступ в район без объяснения причин.

Непонятно что

Не будем утверждать однозначно, что весь Стоунхендж был построен в XX веке. Что-то там все таки было и до того. Во многих фолиантах средневековья объект упоминается, имеются его рисунки. Но посмотрите на них внимательно: даже если не брать во внимание число камней, их форму и расположение, первое, что бросается в глаза, это явно преувеличенные размеры.

Авторы явно сами никогда не видели Стоунхенджа и их описания – пересказы чужих рассказов, картинки срисованы из других фолиантов или нарисованы со слов. Так что не стоит так уж полагаться на эти свидетельства.

Поэтому закономерно возникает вопрос, что же построили реконструкторы, «восстанавливая» Стоунхендж? Скептики с ухмылкой утверждают, что комплекс мало напоминает самого себя, ведь в работе строители в первую очередь руководствовались своими представлениями о том, каким он должен был быть. А «был» и «должен был быть» это, согласитесь, две большие разницы.

Будьте готовы к разочарованию

Всех желающих слетать в Англию и посмотреть своими глазами на чудо из чудес Стоунхендж хочется заранее предупредить: вы мало что увидите своими глазами. Любопытные туристы, расхаживающие среди каменных блоков – это рекламные снимки, сказка для иностранцев.

На самом деле подойти к мегалитам ближе, чем на 10 метров вам не позволит ограждение. Сделано это чтобы иной чрезмерно любопытный любитель старины не увидел того, что видеть ему не следует, не возмутился и не потребовал своих денег обратно, ведь платить за откровенное надувательство никому не хочется.