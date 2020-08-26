 

Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной – Данилов

26.08.2020, 20:25, Новости дня

Человечество наблюдает за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир. Об этом во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба СНБО.

В современном мире кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия, отметил он.

По мнению Данилова, в связи с этим особенно важно объединение усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К вечеру 26 августа коронавирусом в мире заразилось более 23,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. От COVID-19 скончалось 820,8 тыс человек. Число выздоровевших достигло 15,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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