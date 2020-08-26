31 вакцина от COVID-19 находится в стадии клинических испытаний – ВОЗ

26.08.2020, 20:25, Новости дня

31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям на людях, Всемирная организация здравоохранения участвует в координации этой деятельности. Об этом во время онлайн-конференции в рамках программы Thomson Reuters Foundation COVID-19 Reporting HUB заявил сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко, пишет hromadske 26 августа.

Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин, то есть не перешли к ее испытаниям на людях.

По словам Стороженко, ВОЗ отслеживает и поддерживает связь со всеми коммерческими и некоммерческими фирмами, академическими институтами, вовлеченными в разработку вакцины.

“В фазе испытания на людях должны быть большие объемы, там должны быть десятки тысяч волонтеров, которые готовы будут испытывать вакцину на себе. Только после того, как мы получим необходимые доказательства эффективности и в первую очередь безопасности, – только после этого ВОЗ может рекомендовать, чтобы та или иная вакцина вышла на глобальный рынок”, – отметил представитель ВОЗ.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказывал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 31 июля.

Свои вакцины уже зарегистрировали Китай и Россия. Испытания на людях также проводят в Бельгии, США, Индии.