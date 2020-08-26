 

Тихановская заявила, что мирные протесты в Беларуси не прекратятся

26.08.2020, 20:25, Новости дня

Акции протеста в Беларуси не прекратятся. Об этом бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью французскому изданию Les Echos, которое опубликовано 26 августа.

По словам политика, мобилизовать людей на выступления каждый день невозможно, но на выходных демонстрации станут еще более многочисленными.

В Беларуси нет единого руководителя протестов, но “лидером может быть каждый”, подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что пока от властей страны нет ответа на призыв к переговорам, но “рано или поздно им придется с нами связаться, диалог неизбежен”.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси, которые завершились 9 августа. 10 августа в ее штабе сообщили, что кандидат пропала после подачи жалобы в Центризбирком на результаты голосования. 11 августа стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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