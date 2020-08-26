Мнение: Зачем бизнесмены берут кредиты

26.08.2020, 20:23, Разное

Недавно читатели спросили, какая польза бизнесу от кредитов. Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд сторонникам и противникам заёмных денег.

Представьте себе двух каменщиков, которые строят дом. Первый каменщик работал по найму, скопил денег и купил на эти деньги стройматериалы: кирпичи, цемент и песок. Второй каменщик взял у первого стройматериалы и собственными руками построил дом. Оба компаньона вложили в строительство свой труд, и вполне логично, что доход от продажи дома компаньоны будут делить между собой. Если второй каменщик скажет «дом целиком мой, так как я клал кирпичи, а ты просто дал стройматериалы», его не поймут.

Усложним ситуацию. Допустим, дом строят не два каменщика, а каменщик и инвестор. Инвестор покупает кирпичи, каменщик возводит дом, а потом они делят доход от продажи дома. Часть дома принадлежит инвестору, и это справедливо, так как инвестор вложил в дело свои деньги.

Добавим теперь в уравнение банк. Банк предлагает: я дам деньги на закупку кирпичей, а после постройки дома мы поделим прибыль. Но так как я банк, и я не хочу вникать во все нюансы строительства, я возьму за пользование деньгами фиксированную сумму в виде процентов. Опять-таки, ситуация ровно та же, что и с двумя каменщиками: две стороны вкладываются в дело, а потом делят доход.

Причина, по которой каменщик захочет найти себе компаньона, — в виде банка или, может быть, в виде своего коллеги каменщика, — заключается в разделении труда. Теоретически каменщик может возвести дом полностью с нуля, как на ЮТуб-канале «Примитивные технологии». Накопать глину, смастерить печь для производства кирпича, вытесать из камня инструменты… На практике попытка сделать абсолютно всё самостоятельно провалится: изготовленные вручную материалы и инструменты окажутся слишком дорогими, чтобы строительство окупилось.

Понимая проблему, каменщик раскладывает проект строительства дома на составные части:

— участок;

— кирпичи и цемент;

— работа строителей;

— деньги.

Наш герой считает, во сколько ему обойдутся составляющие дома, и прикидывает, за сколько он сможет в итоге продать дом. Если проект выглядит выгодным, он начинает работать.

Обратите внимание, деньги — это такой же строительный материал, как и кирпичи, они ровно так же необходимы для строительства. Деньги можно или произвести самому (накопить), или купить в банке. Зачастую оказывается выгоднее именно купить.

У банковских кредитов есть плюсы и минусы. Главный плюс кредита для бизнеса очевиден: если у бизнесмена нет личных денег, без кредита он просто не сможет немедленно начать новый проект. Минус заключается в том, что в случае провала проекта кредит всё равно придётся отдавать, и неудачное стечение обстоятельств может привести или к большим убыткам, или даже к банкротству.

В так называемом «исламском банкинге» ссудные проценты запрещены. Там банк не делает последнего шага, предлагая кредит под проценты, но действует подобно инвестору: вкладывает деньги в обмен на долю в доходах. Издали схема выглядит привлекательнее традиционной (с процентами), но у неё есть серьёзный изъян: банк вынужден тщательнейшим образом изучать каждый бизнес, прежде вложиться в него. Труд кредитных аналитиков стоит денег, при этом они всё равно иногда ошибаются. Из-за этого получить инвестиции сложнее, чем получить кредит, при этом за инвестиции придётся расплачиваться большей долей дохода.

Малый бизнес часто попадает в опасные клещи. Предприниматель может надеяться, допустим, на возврат в 10% годовых, а кредит ему дают только под 15% годовых. Получается ловушка: взять-то кредит бизнесмен может, но выплатить кредит без звероподобного напряжения сил уже не получится. Опыт показывает, что малому бизнесу с кредитами вообще не стоит связываться, безопаснее и выгоднее копить.

Совершенно иная ситуация в крупном бизнесе. Привлекать финансирование на большие проекты самое милое дело: их можно планировать, их можно застраховать, их можно подпереть со всех сторон долгосрочными контрактами и прочим снижающим риск крепежом. Кроме того, крупный бизнес может вообще обойтись без посредников в виде банков, выпуская облигации и продавая их на бирже.

Социалисты называют банки «паразитами», так как те «ничего не делают», а всего лишь «одалживают деньги». Это одновременно и верно, и неверно. С одной стороны, многие современные банки и вправду занимаются вредными для экономики спекуляциями вместо того, чтобы выполнять свою основную функцию — снабжать средний и крупный бизнес деньгами. С другой стороны, утверждать, что дающий деньги «ничего не делает» — наивность, граничащая с разбойничьей простотой. Если банки ничего не делают, зачем же вы платите им проценты «ни за что», никто ведь не заставляет вас брать кредит?

Банки берут свою долю за то, что они помогают делать общий проект. Петя поймал рыбу, а Вася сделал из глины котелок, чтобы эту рыбу приготовить. По логике социалистов делиться рыбой с Васей не нужно, так как он «ничего не делал».

С банками всё то же самое, с той разницей, что потраченные усилия разнесены во времени и пространстве. Вася поработал на заводе и положил заработанные деньги в банк. Петя взял в банке кредит, состоящий из вложенных Васей денег, и купил на него котелок. С процентов, которые Вася получил на свой вклад, Вася купил себе в магазине рыбу.

Разумеется, сейчас я сильно упростил реальную ситуацию, в которой, повторюсь, банки могут иногда вести себя совершенно по-скотски. Вместе с тем биржа и банковская система были созданы для того, чтобы инвесторам и бизнесменам было проще находить друг друга для плодотворного сотрудничества. Сейчас эта система сломана на Западе: ставки по кредитам находятся около нулевой отметки, из-за чего бизнесменам сложно взять кредит, а инвесторам сложно получать доход с капитала. Ни к чему хорошему эта поломка не приведёт: без нормальных кредитов и инвестиций современная экономика нежизнеспособна.