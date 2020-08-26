Мнение: “Последняя диктатура” в сердце Европы

26.08.2020, 20:20, Разное

Разоблачение последнего диктатора Европы. И это не Лукашенко, как вы бы могли подумать.

"Последняя диктатура" в сердце Европы

В течение многих лет Венгрия создавала одну проблему за другой в Европейском союзе, постепенно дистанцируясь от основополагающих ценностей интеграции и систематически нарушая их. Перед лицом беспрецедентного поведения одного из членов объединения Брюссель по-прежнему бездействует, как по причине нынешнего внутриполитического баланса сил, так и отсутствия механизмов для решения подобных вопросов.

Венгрия продолжает свою политику, и пока одни призывают применить к ней статью 7 Договора о ЕС, что лишит страну некоторых прав, предоставленных ей как члену объединения, другие считают необходимым ввести против нее санкции. Есть и третья группа сил, выступающая с требованием внести поправки в законодательство ЕС с целью лишить Венгрию членства в объединении.

Чего не знают многие наблюдатели, так это то, какие именно рычаги воздействия на Венгрию действительно имеются в распоряжении ЕС.

Венгрия действует вразрез с европейскими ценностями

Вспышка коронавируса в этом году предоставила большие возможности диктаторским режимам во всем мире. Многие страны поспешили закрыть границы и установить цифровой контроль над гражданами под предлогом борьбы с распространением вируса, однако эти меры оцениваются как опасное расширение властных полномочий за счет основных прав и свобод.

Существует тонкая грань между соблюдением строгих мер в чрезвычайных ситуациях вроде вспышки эпидемии и тиранией, и Венгрия пересекла эту черту несколько недель назад. Так, власти приняли закон, который использует пандемию как повод отменить любой надзор за исполнительными органами и заставить замолчать несогласных. Премьер-министр Виктор Орбан теперь может управлять страной единолично — принимать законы без одобрения законодательных органов на неопределенный срок.

Подобная эрозия демократии в сердце Европы наделала много шума, и многие хотят понять, что может сделать Европейский союз, чтобы не допустить подрыв ценностей, лежащий в основе объединения.

На самом деле Венгрия не являлась маяком демократии и до начала пандемии. С тех пор как Орбан пришел к власти в 2010 году, он продолжил уже запущенный процесс демонтажа демократических институтов государства, постепенно ограничивая свободу слова, разрушая систему образования и сокращая полномочия судебных органов.

В результате, по оценке Freedom House, Венгрия — единственная страна в Европейском Союзе, которая классифицируется как «частично свободная».

В последние годы Орбан даже не пытался смягчить авторитарный стиль своего правления. Ссылаясь на суверенитет и интересы национальной безопасности, он провозгласил своих противников и институты гражданского общества «иностранными агентами» и развернул в средствах массовой информации кампанию с целью их дискредитации, создав среду, препятствующую работе организаций гражданского общества.

После вспышки коронавируса Орбан нашел идеальное оправдание для дальнейшего захвата власти и принял новый закон о чрезвычайном положении, который наделяет его ультраправую партию полномочиями действовать, минуя парламент и существующие законы.

Кроме того, закон о чрезвычайном положении позволяет правительству приговаривать к тюремному заключению тех, кто «дезинформирует» общественность, что можно расценивать как прямое подавление свободы прессы. Хотя венгерское правительство настаивает, что эти меры приняты исключительно на период пандемии, закон о чрезвычайном положении не оговаривает конкретные сроки своего действия и не увязывает его с нынешним кризисом по причине коронавируса. Единственное, что отмечается в тексте закона — для приостановления его действия требуется одобрение двух третей парламента, большинство в котором принадлежит партии Орбана.

Дело не ограничивается демонтажом демократии. В последние годы правительство Орбана стремится контролировать все аспекты жизни общества, включая академическую сферу и научно-исследовательские учреждения. В частности, венгерский парламент одобрил новый закон, позволяющий государственным органам регулировать области научных исследований. Кроме того, был создан специальный орган, члены которого назначаются Орбаном и правительством, для осуществления надзора над деятельностью Венгерской академии наук.

Вопреки ведущим ценностям Европейского Союза правительство Орбана преследует меньшинства: представителей ЛГБТ-сообщества, мигрантов и цыган. Что касается СМИ, то они превращаются в инструменты пропаганды в руках правящей партией «Фидес».

Орбан враждебно относится к иммигрантам, особенно мусульманам, и поэтому окружил южные границы страны плотной стеной, чтобы помешать их притоку. Как считает венгерский премьер-министр, приток большого числа мигрантов-мусульман угрожает европейской культуре.

ЕС недоволен нарушением европейских соглашений

Позиция Венгрии по миграционному вопросу и ее отказ принять определенную часть беженцев, прибывающих в Европейский союз, спровоцировали множество кризисов в ее отношениях с остальными европейскими странами.

После принятия закона о чрезвычайном положении европейская критика в адрес Будапешта усилилась. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала государства-члены сохранять приверженность демократическим принципам. Она отметила: «Введение чрезвычайного положения на неопределенный срок не может гарантировать защиту демократии».

Пейчинович-Бурич добавила: «Новый венгерский закон предусматривает тюремное заключение даже в отношении журналистов за публикацию "ложной" информации о коронавирусе, и мы опасаемся, что деятельность журналистов и СМИ будет подавляться или будет вовсе запрещена».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступила против принятия венгерского закона о чрезвычайном положении, в то время как соответствующий комитет в Европейском парламенте предупредил о негативных последствиях мер, принятых для борьбы с коронавирусом в Венгрии с точки зрения базовых прав граждан, верховенства закона и демократических принципов. По словам комитета, Европейская комиссия проверяет, действительно ли Будапешт по-прежнему выполняет свои обязательства по соглашениям в рамках ЕС.

«Эффект домино». Затронет ли венгерский авторитаризм остальную часть Евросоюза?

В 1950-х годах появилась так называемая «теория домино», согласно которой если какая-то страна в данном регионе окажется под влиянием коммунистических идей и Советского Союза, это затронет и соседние страны благодаря эффекту домино.

С тех пор эта теория часто используется для описания воздействия какого-либо крупного события на региональную среду. В настоящее время европейские страны опасаются усиления авторитарных тенденций в других государствах Евросоюза.

В своих заявлениях вице-спикер Европейского парламента Катарина Барли выразила опасения, что лидеры других стран могут последовать венгерскому примеру. По словам Барли, Венгрия стала образцом для подражания для националистов и популистов в остальной части Европейского союза.

Она пояснила, что некоторые лидеры Польши, Литвы и других стран считают возможным принять на вооружение венгерский опыт, и добавила: «Европейские институты должны привлечь Венгрию к суду в Европейском суде».

Колебания Брюсселя: бездействие или ограниченные возможности?

Европейский союз долгое время считал себя могущественным объединением, способным устанавливать правила, которым будут следовать все парламенты государств-членов, но кризис вокруг Венгрии доказывает обратное.

Несмотря на систематическое нарушение ценностей демократии, базовых прав, ограничение свободы прессы и собраний, на которых основан Европейский союз, блок не решается нанести тяжелый удар по амбициям Орбана по множеству причин.

Первая из этих причин — членство партии «Фидес» в Европейской народной партии, которая представляет собой группу правоцентристских партий в Европейском парламенте. К ней относятся канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и нынешний глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Даже сегодня ЕНП сохраняет сдержанность касательно возможных санкций в отношении партии «Фидес» или лично Орбана. Партия опасается, что политическая изоляция венгерского премьер-министра или другие меры могут нанести вред всей группе.

В этом контексте издание The Atlantic процитировало Моджтабу Рахмана, эксперта по европейской политике: «В Европейской народной партии господствует убежденность, что Орбан гарантирует ей большое число голосов на европейских выборах. Изоляция Орбана путем исключения из Европейской народной партии, к примеру, противоречит видению большинства европейских стран».

Моджтаба Рахман утверждает: «По мнению многих европейских лидеров, если держать врагов поблизости, в конечном итоге можно добиться изменения в их поведении».

«Германии, например, долгое время выступала за работу в качестве единого организма. Польша отдалялась, Венгрия дрейфовала, но, в конце концов, по мнению политиков в Берлине, они вернутся в лоно Европы», — заметил эксперт.

Вторая и самая главная причина нежелания Европейского союза принять решительные меры против Венгрии заключается в том, что у него нет такой возможности. Вопреки мнению некоторых европейских политиков, Евросоюз не может исключать своих членов в одностороннем порядке, поскольку в его законодательстве нет положений, регулирующих этот вопрос.

Все, что может сделать Евросоюз, — это лишить государство определенных прав и привилегий в соответствии со статьей 7 Лиссабонского договора, если это представляет «явную угрозу» основным ценностям европейского объединения — демократии, равенству, верховенству закона и базовым правам и свободам.

Кроме того, применение статьи 7 против государства-члена ЕС требует единогласия всех остальных членов. Как отмечает Джарван Уолш в интервью The Atlantic, задействовать статью 7 против Венгрии очень сложно.

Он пояснил: «Венгрия и Польша поддерживают друг друга, и в случае голосования за применение этой статьи против одной из них, другая сторона обязательно проголосует против. В то же время есть страны, требующие активировать статью 7 без каких-либо значительных последствий для обоих государств».

«Бумажный тигр»: рискованные варианты для Евросоюза

Другие варианты действия, доступные Европейскому союзу, также рискованны и будут иметь негативные последствия. Хотя Европейский союз по закону имеет возможность сократить или приостановить финансовую помощь Будапешту, на практике сделать это не так просто, как кажется, поскольку такой вариант требует одобрения глав государств-членов ЕС и большинства в Европейском парламенте.

Если ЕС удастся заручиться поддержкой всех своих институтов, то ограничение или приостановка помощи Венгрии может встревожить остальных государств-членов. Они зададут себе вопрос: «Что, если нас ждет то же самое? По этим причинам ЕС не решается принять подобное решение.

Еще один крайний вариант для Европейского союза — привлечь Венгрию к суду, если Европейская комиссия направит в Европейский суд (высший судебный орган ЕС) запрос о нарушениях страной демократических и других ценностей блока.

Если Венгрия будет признана виновной, суд может наложить на нее денежный штраф в размере до 100-110 тысяч долларов в день, пока местные власти не прекратят нарушения. Однако это займет очень много времени, что даст Орбану возможность продолжать свою политику и завершить процесс превращения Венгрии в авторитарное государство.

Петра Бард, профессор права в Центрально-Европейском университете, так прокомментировала этот вопрос: «Время на стороне авторитарных режимов. Когда процесс захвата власти завершен, изменить ситуацию становится очень трудно».

Она добавила: «Кажется, Европейский Союз — бумажный тигр. Мы наблюдаем отступление Венгрии от демократии последние десять лет. Я думаю, Европейский Союз давно отказался от Венгрии».

https://inosmi.ru/politic/20200826/247997453.html – цинк

PS. Кстати, о переводных материалах.

Проект "Perevodika" к сожалению все.

К моему большому сожалению, обстоятельства складываются так, что я больше не смогу уделять достаточно времени и внимания Переводике, ни переводам, ни публикации статей. А так как я оставался "последним из могикан" – скаутов, переводчиков и публикаторов, то это означает фактическое закрытие проекта.

Очень жаль.

Мне доставляло огромное удовольствие работать "на вашу пользу"))), искать и переводить что-то самое-самое интересное. Большое вам спасибо что читали Переводику

Желаю вам счастья, удачи и всего самого наилучшего)))

Игорь Львович

http://perevodika.ru/articles/1209985.html

Очень жаль, там порой выходили переводы очень годных материалов.

Переводчикам спасибо за многолетний труд.