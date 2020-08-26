 

Ученые: Спорт помогает от депрессии не всем пациентам

26.08.2020, 20:11, Разное

Учёные из Университета штата Флориды установили, что спорт помогает в лечении депрессии не всем пациентам. Главную роль в снижении подавленного состояния играют не физические нагрузки, а реакция мозга на вознаграждения.
Исследователи решили изучить, как будут действовать физические нагрузки и лёгкий фитнес на моральное состояние пациентов с диагностированной депрессией. Для этого 66 респондентов разделили на две группы, первая из которых занималась на беговой дорожке и велотренажёре по 45 минут в день в течение восьми недель. Вторая группа добровольцев аналогичное время тратила на растяжку. В итоге испытуемые из первой группы продемонстрировали лучшие результаты по снижению уровня подавленного настроения. Показатели второй группы оказались существенно ниже предполагаемых.

Второе тестирование включало в себя реакцию мозга на вознаграждение. Людям предлагалось выбрать дверь, за которой находился приз или же, в случае неверного выбора, доброволец терял все заработанные деньги. Его эмоциональное состояние фиксировалось в момент поражения и победы. Во втором тестировании перед респондентами появлялись пять стрелок, направленных в разные стороны. Им нужно было максимально быстро указать, куда повёрнута стрелка в центре. В случае поражения данные также фиксировались с помощью компьютера.

Эксперимент доказал, что даже незначительные физические нагрузки благоприятно сказываются на лечении депрессии, но немаловажным фактором является отношение человека к вознаграждению. При высоком показателе спорт благоприятно скажется на моральном здоровье и подавленное состояние проходит заметно быстрее. В противном случае физические нагрузки не имеют такой результативности, в отличии от помощи профессионального психолога или лекарственных препаратов.



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