Мнение: Америке предрекли цветную революцию

26.08.2020, 20:08, Разное

Хиллари Клинтон призвала своего соратника по партии Джо Байдена не признавать поражения на президентских выборах. Как говорят политологи, несогласие с решением избиркома – первый шаг в технологии любой цветной революции. Выходит, Америке угрожает сценарий, который она до сих пор сама экспортировала в другие страны. Как будет выглядеть американский майдан?

Бывший кандидат в президенты на выборах 2016 года демократка Хиллари Клинтон призвала нынешнего кандидата, своего однопартийца Джо Байдена считать себя победителем в ночь после выборов 3 ноября. «Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – цитирует Клинтон «Голос Америки». – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».

Клинтон предположила, что Трамп и Байден покажут близкие результаты, и она заранее обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование» (то есть в голосование по почте), чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков. «У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».

Напомним, Клинтон – бывшая первая леди и бывший госсекретарь США. В 2016 году она выдвигалась в президенты от Демократической партии, но проиграла Дональду Трампу.

«Ставки перед выборами в США очень высоки, – сказал газете ВЗГЛЯД по этому поводу доцент философского факультета МГУ, американист Борис Межуев. – Уже одно только использование демократами таких спецсредств, как медийная поддержка «черного протеста» – само по себе из ряда вон выходящее событие. Но призыв Хиллари Клинтон – все равно событие вопиющее, исключительное. Такого не было, наверное, с 60-х годов, чтобы истеблишмент одной из партий настраивал радикалов, да еще и на расовой почве, против оппонентов. Высказывание Клинтон отражает идеи глобалистского популизма, который и ведет к «цветным революциям».

По словам эксперта, черты этого популизма проявляются не только в авторитарных странах, вроде Белоруссии, но и в странах, которые считаются образцами демократии, где честность работы избирательной машины обычно не подвергается сомнению. Но теперь такой сценарий нельзя исключить и для самих США, если итоги выборов не будут соответствовать «заказу либерального истеблишмента», заключил собеседник.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий тоже не исключает, что массовые беспорядки и нарушения процедуры голосования начнутся уже 3 ноября. «Ничто не мешает активистам «Aнтифа» и Black lives matter просто не пускать людей на избирательный участок. Они уже научились вычислять сторонников Трампа по внешним признакам и нападать на них в самых разных местах.

«Так что планом «Б» демократов может оказаться такая кампания – блокировать, не пускать, пока в избиркомах бюллетени будут обрабатываться. Ну что, губернатор-демократ в Мичигане не нарисует победу Байдену? Нарисует, потому что партия потом с него спросит. В американских либеральных газетах уже открыто пишут, что соблюдение демократической процедуры – это все для слабаков, поэтому не страдайте ерундой и делайте все, что необходимо. Наверняка будут попытки переиграть в свою пользу и заочное голосование – то есть голосование по почте», – предполагает Дробницкий.

Впрочем, самые драматические события, по мнению эксперта, могут начаться уже после 3 ноября – возможен и некий аналог Майдана. Правда, он затронет не столицу, а «колеблющиеся штаты», в которых, собственно, и будет решаться судьба президентства, предрекает политолог.

«Уже ясно, что считать голоса будут долго, первые результаты будут оспариваться, на третий-четвертый день после выборов начнутся суды.

Вокруг зданий судов будут шуметь митинги, а затем могут начаться погромы, захваты зданий избиркомов, сожжение предвыборных штабов Трампа.

Мы уже видели, как протестующие из движения Black Lives Matter нападали на полицейские участки, на здания мэрий, федеральных судов, телеканалов. Понятно, что в последующие дни после 3 ноября все это тоже может быть захвачено толпами погромщиков. Скорее всего, все это будет происходить в «колеблющихся» штатах, а не в Вашингтоне», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

«При этом манифестантам будет обеспечено прикрытие со стороны местной администрации, если у власти в штате находятся демократы. А дальше уже встанет вопрос, будет ли полиция противодействовать», – отметил он.

В свою очередь, Борис Межуев напоминает, что в США нет официальных, общепризнанных списков избирателей. «Все доверие к избирательной системе до сих пор держалось на джентльменском соглашении двух противоборствующих партий. Теперь эти соглашения дезавуированы, двухпартийный консенсус распался. Так что произойти может все, что угодно. Демократы стремятся, чтобы итоги голосования 3 ноября вызвали бы максимальные вопросы, сомнения со всех сторон. То же самое голосование по почте, о котором упоминает Хиллари Клинтон, вполне может быть использовано проигравшей стороной для отказа признавать итоги», – отметил Межуев.

При этом, если выиграет Джо Байден, то никаких столкновений, скорее всего, не будет, считает эксперт, а вот если победу одержит Трамп, мы увидим массовое возмущение сторонников Демпартии, в первую очередь чернокожих. «Судя по настроениям в армии и полиции, президента Трампа большинство там поддерживает. Поэтому могу предположить, что даже в случае мощнейших погромов Трамп устоит», – уверен Межуев.

По мнению Дробницкого, демократы уже не верят, что смогут сделать Джо Байдена президентом честным путем: по сути именно об этом проговорилась Хиллари Клинтон. «Наверняка будут попытки провести нужный результат через голосование по почте. Республиканцы хотят, чтобы высланный по почте бюллетень выдавался строго по удостоверению личности, – говорит эксперт. – Демократы на это говорят: «Нет, это будет давлением на избирателей». Будут прямые фальсификации, на которые само собой обратят внимание республиканцы.

Будут оспаривать итоги голосования в судах. А в это время толпы на улицах вокруг будут скандировать «Трамп, уходи!».

В общем, республиканцам надо быстро искать свой план «Б». Если такого плана придумать не удастся, Америку ждет свой Майдан. И тогда «цветная революция» против Трампа станет первым в новейшей истории США прецедентом такого рода, считает политолог.

Напомним, что 20 лет назад в истории США уже был момент, когда проигравшая сторона решила оспорить итоги президентских выборов. Тогда ставленник демократов Альберт Гор отказался признавать победу республиканца Джорджа Буша-младшего и в течение полутора месяцев шел пересчет голосов на «спорных» избирательных участках. Однако тогда в обществе не царила атмосфера ненависти, напоминает Дробницкий.

«У Гора и демократов в 2000 году не было на руках стопроцентных доказательств подтасовок итогов выборов республиканцами. У них было ощущение, что такие подтасовки были. Голоса пересчитывали семь раз подряд – и все равно получались разные итоги. После чего Верховный суд процесс пересчета просто остановил, утвердив победу Буша на выборах, с чем Гор был вынужден смириться. Когда демократы судились с республиканцами в Верховном суде 20 лет назад, обстановка на улицах американских городов была мирной. Никто не бил витрин, не нападал на полицейских. Все строго соблюдали все процедуры», – рассказывает американист.

«Демократы и республиканцы во время своего спора по избранию Буша в самом деле мило общались друг с другом, ходили вместе обедать. 20 лет спустя после казуса Буш-Гор уже и мечтать нельзя о подобном мирном сценарии. То, что США расколоты, очевидно всем. Уже три года в американской прессе пишут, что в США идет «холодная гражданская война», – напоминает эксперт.