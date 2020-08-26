Мнение: На смерть троллейбуса

26.08.2020, 19:55, Разное

Конечно, Собянина ни в коем случае нельзя было избирать на второй срок мэром Москвы. Он и на первом был не нужен, но второй, случившийся в 2018 году, был и вовсе дьявольским перебором. Никто из москвичей ведь даже не помнит про те вторые выборы, настолько тихо и незаметно они прошли – точнее, настолько тихими и незаметными их постарались сделать. И преуспели. Правда, способ делать выборы незаметными власти давно освоили – надо просто не допускать на них никого заметного, адекватного и яркого. Так что менять Собянина все равно было не на кого – об этом позаботились особо.

И вот он добился своего – торжественно объявил, что Москва прощается с троллейбусами, которых якобы заменят электробусами. 10 лет он с ними вел войну – и вот “победил”.

Конечно, прикормленные мэрией “эксперты” сейчас будут бесконечно “объяснять”, насколько это решение мудрое, взвешенное, почему троллейбусы “устарели”, почему всё должно быть на электробусах, что “Европа давно отказалась от троллейбусов” и прочий бред в этом духе. Будут сыпать терминами, бесконечно взывать к “современному мышлению” и “урбанистике”, давать бессчетные ссылки на статьи и книги таких же шарлатанов, как и они, но международного масштаба… Шабаш на эту тему давно идет, это все понятно и скучно.

Тут важно вовремя стряхнуть лапшу с ушей и обратиться к простым и неопровержимым фактам, а также собственным ощущениям – в конце концов, мы же сами москвичи, и эксперимент проводится именно над нами, а не над какими-то белыми крысами в неведомых лесах. Если свести все вместе, мы получим ряд простых соображений.

1. Во-первых, идет псу под хвост вся огромная троллейбусная инфраструктура – все эти столбы, провода, электрика и прочее – которая, собственно, до 2012 года и позволяла Москве числиться городом с самым большим троллейбусным парком в мире. Теперь все это как бы не нужно, и всё выкорчуют к чертовой матери. Преступление ли это? Безусловно. Ведь потом, когда мы станем судорожно восстанавливать троллейбусы в городе, нам придется все это ставить заново – огромные не только материальные, но и временные затраты.

2. Претензии к электробусам всем известны: они плохо поддаются утилизации (никто не знает, что делать с батареей после ее выработки), они не могут работать зимой в морозы, но главное – они супердорогие. Один электробус стоит как Бентли. Даже не будем ныть насчет того, что огромные деньги можно было бы потратить куда-то еще – циник скажет, что чем больше “мэрские” потратят на транспорт, тем меньше смогут положить себе в карман, так что “чем дороже, тем лучше”.

Но дело в другом, еще более насущном: более чем очевидно – чем дороже будут вагоны для перевозки скота тьфу, повозки общественного транспорта, тем их будет меньше. Это простая арифметика хозяйки, выбирающей, что купить для ужина – фуа-гра или макароны. Фуа-гра, может, в сто раз и полезнее, и вкуснее, и лучше для фигуры – но ясно, что чисто “по весу” хозяйка возьмет меньше первого, чем вторых. И тут надо будет выбирать, чего ты хочешь больше: наесться или быть во главе прогресса.

3. Самый пикантный вывод, который стараются никак не афишировать – электробусы, в отличие от “родных” троллейбабасов – почти чистый импорт. Да, собирают их на отечественных заводах, но… как обычно – из импортных комплектующих. То есть когда рубль в следующий раз обвалится в 2 раза (кто-то сомневается, что так будет?) – поставки электробусов вообще окажутся под большим вопросом. А троллейбусов-то уже не будет…

Немного личного опыта москвича (я, как-никак, живу в одном районе Москвы почти 50 лет подряд, с перерывами только на армию и на женитьбу с временным переездом… в соседний район). Я помню совок, когда любого автобуса и троллейбуса надо было ждать минут по 20, а люди брали их буквально штурмом. Потом, после “геополитической катастрофы”, стало полегче – появились маршрутки.

Я ждал коллапса с перевозками (то есть выхода их на самый жесткий “совьет-стайл” с драками на остановках за право первым втиснуться) – еще в первой половине “десятых”, с отменой “маршруток”, бравших на себя львиную долю пассажиропотока. Но этого, по крайней мере в моем районе, не случилось – прежде всего благодаря… троллейбусам и собянинской борьбе с ними. Как я понял, Собянин прежде всего расправился с троллейбусными маршрутами в Центре – и, видимо, часть “освободившихся” рогачей передали на окраины, в том числе и нам. Троллейбусов на линии было так много, что они даже зачастую ездили “парами”, один двухсекционный за другим, гуськом. Естественно, в таком количестве они “снимали” львиную долю пассажиров, причем даже в час пик в салонах было терпимо.

Однако теперь, с отменой троллейбусов как класса, дело идет к логическому концу: толпы на остановках в последние месяцы густеют на глазах. Автобусы, вышедшие на линии вместо троллейбусов, не справляются, да и видно, что их не только меньше количественно, но они и просто менее вместительны. Забавно также отметить, что среди них нет ни одного электробуса – это обычные дизельные, просто покрашенные в синий цвет. Простая иллюстрация тезиса, что “замена троллейбусов электробусами” – чистой воды пиар, который никогда не будет реализован.

Вывод, таким образом, очень простой – полностью заменить троллейбусы электробусами, при их почти 10-кратной разнице в цене, Москва не сможет, а все, кто говорят иначе, просто создают информационный шум. Уничтожение троллейбусов в Москве – чистой воды диверсия, и ситуацию потом придется долго и мучительно, с огромными издержками “откатывать назад”.

Впрочем, как и со всеми остальными собянинскими новациями. И не надо забывать главное – урбанистику: чем больше людей удается набить в один автобус, тем экономичнее, эргономичнее и эффективнее данная перевозка для городского хозяйства (исходя из показателя “количество получивших транспортную услугу на одно транспортное средство”).