Названо имя лауреата Международной Букеровской премии

26.08.2020, 19:48, Новости дня

Международную Букеровскую премию за 2020 год получила молодая писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд с романом «Неловкий вечер», объявил председатель жюри премии Тед Ходжкинсон, британский писатель, редактор и литературный критик.

В книге рассказывается об истории девочки Яс из Нидерландов и о том, как ее строгую христианскую семью фермеров поразило несчастье, связанное с исчезновением брата главной героини.

Газета The Guardian описала это произведение как «бесстрашное исследование семьи, разваливающейся в безумии горя, которое предстает еще более пугающим из-за по-детски простой и недраматической манеры описания ее компульсивного поведения», передает ТАСС.

Из-за пандемии COVID-19 церемония ведется в режиме онлайн Оглашение имени победителя было перенесено c 19 мая на конец августа. В шорт-лист попали шесть авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии, причем среди финалистов был лишь один мужчина. Денежный приз премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (65,5 тыс. долларов), он делится между писателем-победителем и переводчиком. Книгу 29-летней Рейневелд, которая стала самой молодой обладательницей премии, перевела Мишель Хатчинсон.

В 2019 году Букеровскую премию по литературе разделили Маргарет Этвуд с книгой «Заветы» и Бернардин Эваристо с романом «Девушка, женщина, все остальное»

В мае 2019 года лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Омана. Международная Букеровская премия – это дополнение к Букеровской премии. В ней участвуют книги, переведенные на английский язык и опубликованные в Соединенном Королевстве или Ирландии.