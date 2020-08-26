Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе Астрахань – Махачкала

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26.08.2020, 19:48, Новости дня

Микроавтобус Mercedes перевернулся на 109 км трассы Р-215 Астрахань – Махачкала. Водитель скончался, еще восемь человек госпитализированы, сообщило управление МВД РФ по Астраханской области.

«Предварительно установлено, что водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он скончался», – передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Трое госпитализированы (предварительно – находятся в тяжелом состоянии), еще пятеро осматриваются в приёмном отделении. Рассматривается возможность применения вертолета санитарной авиации для направления их в Астрахань», – добавили в управлении МВД.

Отмечается, что в микроавтобусе находились жители Камызякского, Красноярского районов Астраханской области, Республики Ингушетия, Республики Якутия, Чеченской Республики в возрасте от 18 до 40 лет.

Ранее микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса. Пассажирами были жители Кубани и ХМАО.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.



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