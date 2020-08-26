Мнение: Зачем Пригожину алиби, что он не травил Навального?

26.08.2020, 19:47, Разное

В то самое время, когда немецкие врачи борются за жизнь Алексея Навального, пресс-служба компании «Конкорд» распространила сообщение, что ресторатор Евгений Пригожин подписал с компанией «Московский школьник» договор уступки требования о взыскании 87 658 461 руб. с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь.

Пригожин заявил, что он «…намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием…».

Одному мне показалось, что это заявление выглядит попыткой создать себе алиби? Мол, мне Навальный нужен живой, чтобы было кого «преследовать», взыскивая долг? Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что отравление Навального заказал и профинансировал Пригожин?

Фотоколлаж отсюда