 

Назван лидирующий по рождаемости регион России

26.08.2020, 19:43, Разное

Московская область стала лидером среди регионов России по приросту рождаемости по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что за первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье родились около 39,3 тысячи детей, что на 5,5 тысячи больше, чем за аналогичный период годом ранее. И это является самым высоким показателем в стране. По словам Воробьева, в Московской области за последние годы был создан ряд перинатальных центров, где матери могут получить современные медицинские услуги, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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