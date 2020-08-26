 

В Мурманске экс-чиновница отсудила у семьи сбитого ей ребенка деньги за поцарапанное авто

26.08.2020, 19:23, Разное

Суд в Мурманске вынес решение в пользу бывшей чиновницы областного минобразования Лилии Хоруженко, которая сбила 12-летнего ребенка два года назад. Семью мальчика обязали выплатить ей чуть больше 27 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.

Хоруженко сбила ребенка, когда тот ехал на велосипеде. Ее машина была поцарапана, а одно из зеркал было разбито. Мальчику же ударом выбило несколько зубов, он получил множество ушибов, перелом челюсти и сотрясение мозга. Семья ребенка не стала подавать суд и занялась его лечения. А вот Лилия решила возместить причиненный ее имущество ущерб, сообщает Пятый канал.

Отец мальчика сообщил, что семья не имеет претензий к решению суда, поскольку в ДТП были виноваты оба участника.



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