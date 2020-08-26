Попугай Игги Попа стал попечителем австралийского госпиталя для животных

26.08.2020, 19:20, Разное

Попугай рок-музыканта Игги Попа по кличке Бигги Поп взялся за благое дело. Какаду стал попечителем нового проекта австралийского госпиталя в Байрон-Бей – Byron Bay Wildlife Hospital, ветеринары которого спасают животных, пострадавших от лесных пожаров. Об этом Бигги “рассказал” лично – на собственной странице в Instagram.

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Публикация от BiggyPop (@biggypop)24 Авг 2020 в 4:50 PDT



Я дикая птица, у меня много кузенов-какаду в Австралии. Я так расстроился, узнав, что в тех местах 180 миллионов птиц погибли в катастрофических пожарах, убивших 3 миллиарда животных прошлым летом. Я слышал о команде австралийских ветеринаров, строящих крупнейшую в Австралии передвижную больницу для диких животных, и подумал: “Это такая прекрасная идея”. Когда они спросили, не хочу ли я стать их патроном-основателем, сразу же согласился. Мне бы очень хотелось пообщаться с моими сестрами-птицами и братьями в волшебной стране Оз. Я бы сейчас полетел туда, но папа будет очень по мне скучать. А пока я собираюсь помочь распространить информацию через свою Instagram-страницу,

– написал Бигги Поп, которого Игги Поп нашел 12 лет назад во Флориде в лавке у дороги. Попугайчик выглядел неважно, но музыканту удалось его выходить и вернуть к нормальной жизни. Четыре года назад у птицы появился собственный аккаунт в Instagram.

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Публикация от BiggyPop (@biggypop)31 Окт 2019 в 1:05 PDT