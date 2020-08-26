 

Астрофизики: Загадочная Планета X в Солнечной системе может оказаться черной дырой

26.08.2020, 19:17, Разное

Астрофизики Якуб Шольц и Джеймс Анвин из Даремского университета и Университета Иллинойса считают, что загадочная Планета X на границе Солнечной системы может оказаться первичной чёрной дырой. Теория связывает наблюдения за объектами возле Нептуна и данные японских учёных.
Именно в Японии впервые выдвинули теорию о возможном вращении первичных чёрных дыр вокруг звезды в системе и эту же информацию использовали в своих наблюдениях Шольц и Анвин. Они внимательно изучили движения небесных тел, расположенных за Нептуном на самой границе Солнечной системы. Оказалось, что Планета X обладает внушительной гравитационной силой. Именно поэтому учёные считают, что там может находится скопление первичных чёрных дыр. Подобные объекты отличаются от сверхмассивных гравитационных аномалий, так как состоят из сверхплотной материи.

Для опровержения или подтверждения теории потребуется внимательно изучить эту область. Астрофизики надеются получить больше информации о неизвестном объекте, изучая гамма и рентгеновские источники в Солнечной системе. Данный метод является многообещающим, так как даже при обнаружении всего 10 фотонов в год можно получить самые точные данные о наличии или полном отсутствии движущихся объектов в системе.



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