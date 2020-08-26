Британские ученые разрабатывают методы лечения старческого слабоумия с использованием электричества

26.08.2020, 19:17, Разное

Британские исследователи приступили к масштабному исследованию по лечению старческого слабоумия. Они разрабатывают новые методы, использующие отправку электрических импульсов в головной мозг.

Неврологи, представляющие Имперский колледж Лондона, начинают работу, финансирующуюся американскими филантропами, в числе которых Билл Гейтс. На испытание инновационной технологии выделен грант в сумме 1,5 млн долларов. Специалисты уже отобрали 24 участников, имеющих раннюю стадию болезни Альцгеймера. Им предстоит пройти двухнедельный курс с ежедневными часовыми сеансами.

Ученые на протяжении десятилетий пытались создать лекарственные препараты от таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, однако все усилия оказывались бесполезными. Сейчас у науки появился шанс остановить гибель нейронов в головном мозге с использованием совершенно другой методики. Мозг пациентов будет стимулироваться электрическим путем с помощью прикрепленных к голове электродов. Далее планируется отправлять в глубины мозга несколько безвредных электрических пучков. Частота пучков отличается 2005 и 2000 Гц, что позволит создать еще одно поле, имеющее частоту в 5 Гц. Именно это электрическое поле должно сформироваться внутри гиппокампа, ответственного за появление новых воспоминаний.

Исследователи надеются, что таким образом им удастся оживить поврежденные во время деменции “энергостанции” клеток или митохондрии. Электрические пучки отличаются слишком высокой частотой для влияния на неповрежденные ткани главного органа ЦНС. Благодаря новой волне частота активности мозговых клеток позволит вернуть к жизни нейроны с повреждениями.