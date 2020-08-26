 

Microsoft выпустит симулятор намаза для верующих, которые не могут попасть в мечети из-за пандемии

26.08.2020, 19:15, Разное

Microsoft выпустит симулятор намаза для мусульман, которые не могут попасть в мечети из-за пандемии. Наряду с выпуском и поддержкой других симуляторов, компания занялась разработкой эмулятора молитвы для верующих в связи с трудностями проведения таких обрядов в реальности.

Microsoft Namaz Simulator 2020 выйдет в конце этого года и будет доступен сразу на консолях нового поколения и ПК, а отличительной чертой игры станет поддержка шлемов виртуальной реальности для полного погружения.

«Нам очень важно поддержать всех верующих в это трудное время, наша команда будет усердно работать для воссоздания мельчайших деталей в игре, от ковров до стен», — заявил директор Xbox game studio Фил Спенесер.

Одной из системных требований игры станет обязательная калибровка расположения монитора по отношению к Мекке.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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