«Это катастрофа для кардиологии» – врачи о нехватке фуросемида

26.08.2020, 19:11, Разное



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По данным DSM Group, розничные продажи раствора фуросемида в упаковках за четыре месяца 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 28% – до 200 тысяч. Также существуют проблемы с поставками препарата и при госзаказе, сообщает Vademecum. Только на три из 41 аукционов на закупку раствора фуросемида, объявленных в мае и за прошедший период июня 2020 года, были поданы заявки, 38 аукционов с общей начальной ценой контракта 4,1 млн рублей не состоялись.

Как сообщила MedPortal доцент кафедры терапии и кардиологии Приволжского исследовательского медицинского университета, к.м.н. Надежда Виноградова, на сегодняшний день фуросемид в ампулах является единственным зарегистрированным в российской федерации петлевым диуретиком для внутривенного введения. За рубежом существуют другие препараты, в РФ аналогов нет. Он используется для купирования острого отека легких, лечения острой декомпенсации сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности — с этими состояниями наиболее часто госпитализируют в стационары кардиологического и терапевтического профиля.

«В каждой больнице всегда находится несколько таких пациентов в реанимации одновременно. Это значит, что без этого препарата ежедневно будет погибать очень много пациентов. По сути, это катастрофа для кардиологии», – считает Виноградова.

По ее словам, проблемы с доступностью фуросемида возникают уже второй раз в этом году, с его дефицитом врачи столкнулись в апреле.

«Тогда мы оперативно решили эту проблему быстрой закупкой остатков препарата. Если сейчас не решить этот вопрос, последствия будут очень плохие», – подчеркивает специалист.

Мнение коллеги разделяет заведующий отделением кардиореанимации городской клинической больницы №29 им. Баумана Алексей Эрлих. На своей странице в Facebook врач написал о том, что в его больнице заканчиваются последние запасы фуросемида, при этом около двух десяткам пациентов этот препарат требуется именно в ампулах.

«Препарат, о котором идет речь, не просто нужен очень многим (!) пациентам, а в некоторых критических для здоровья ситуациях является жизнеспасающим», – подчеркивает Алексей Эрлих.

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