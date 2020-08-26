ОНФ подготовил систему контроля за бесплатным питанием в школах

26.08.2020, 19:08, Новости дня

Президент и лидер Общероссийского Народного фронта Владимир Путин на совещании с правительством обсудил подготовку образовательных учреждений к учебному году и обеспечение всех школьников младших классов горячим питанием.

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что контроль за реализацией этого поручения ведется вместе с Народным фронтом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Как эти решения будут реализованы и отлажены на практике, начиная с 1 сентября, проконтролируем вместе с Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги у нас для этого есть», – отметил министр Кравцов в своем докладе.

«Мы уже несколько месяцев осуществляем контроль над запуском системы горячего питания в начальной школе для учеников 1-4 классов со всеми вовлеченными в этот процесс сторонами. В частности, буквально в конце июля на площадке исполкома ОНФ состоялся всероссийский онлайн-форум «Про питание», в котором приняли участие представители Министерства просвещения, ФАС России, Роспотребнадзора, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, а также представители учебных заведений и родительского сообщества со всей страны. В рамках форума мы особо подчеркнули важность качественной реализация соответствующего поручения президента», – отметил координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

ОНФ с 1 сентября будет контролировать запуск системы уже в масштабах страны, и то, как поручение будет исполняться на практике. У организации есть соответствующие алгоритмы по предыдущему мониторингу реализации школьных продуктовых наборов в период пандемии.

«В ближайшее время мы запустим горячую линию для обратной связи с регионами, получим первую информацию и начнем работу по контролю нарушениями в сфере питания детей в образовательных организациях во всех регионах по линии ОНФ. В этот предметный контроль будут включены наши активисты, эксперты, представители контролирующих органов, родительских комитетов, учебных заведений на местах. И, как мы уже говорили, к концу года нами будет подготовлен соответствующий доклад лидеру движения Владимиру Путину, в котором на конкретных примерах будет рассказано, где и как было реализовано его поручение по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием со всеми выкладками, цифрами и выводами», – добавил член ОНФ.

Завершает подготовку к началу учебного года и система высшего образования. Большинство вузов сохранило цены на обучение на уровне прошлого года, но отдельные учебные заведения все же допустили отступление от рекомендаций.

«В рамках подготовки к учебному году мы проанализировали ситуацию по каждому вузу и видим ситуацию в целом. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с Общероссийским народным фронтом. Несколько дней назад они (ОНФ – прим. ВЗГЛЯД) передали нам соответствующую информацию, дали обратную связь», – доложил министр науки и высшего образования Валентин Фальков.

По его словам, «с каждым таким вузом и его учредителем проведена работа, и на сегодняшний день стоимость скорректирована до уровня 2019 года».

«Совместно с Общероссийским народным фронтом мы продолжим мониторинг ситуации», – добавил Фальков.

«Президент еще в мае, заранее, призвал вузы страны с пониманием отнестись к материальному положению выпускников, не задирать стоимость обучения и зафиксировать ее на уровне 2019 года, подчеркнула. ОНФ, со своей стороны, провел большую и кропотливую работу, чтобы выявить все случаи, когда призыв президента не был услышан и увеличение стоимости обучения лишает возможности получить высшее образование тех молодых людей, которые уже ориентированы на выбор конкретной профессии. Хочется с удовлетворением отметить, что Министерство науки и высшего образования на основании нашей информации оперативно провело переговоры с учредителями таких вузов и приняло меры, чтобы стоимость вернулась в прежние границы. Нужно сказать и о том, что вузы, поднявшие стоимость обучения, в подавляющем большинстве региональные, для которых ситуация пандемии особенно осложнила экономическую деятельность и вызвала дополнительные незапланированные расходы. Президент учел и эти обстоятельства и попросил федеральное министерство не только конкретные случаи разобрать, но и оказать им необходимую материальную поддержку. Вот такая слаженная работа по защите права на образование, реально действующий механизм общественно-государственного взаимодействия должен и дальше использоваться для решения возникающих вызовов и угроз», – сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Ранее ОНФ провел мониторинг стоимости обучения в 142 государственных вузах федерального и регионального уровня. В целом среди проверенных вузов повышение платы за год оказалось незначительным – в среднем 3,23%. Однако в отдельных случаях ОНФ выявил повышение стоимости обучения на некоторых специальностях, которое составило несколько десятков процентов, как для первокурсников, так и для тех, кто учится уже на третьем и четвертом курсах. В список, где стоимость образования увеличилась более чем на 30%, попали 18 вузов. Первым в списке оказался Московский государственный областной университет, в котором стоимость обучения за год (бакалавиат, педагогическая специальность) выросла на 110,5%.