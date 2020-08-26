У экс-менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей

26.08.2020, 19:08, Новости дня

У нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС, сообщил источник в силовых структурах.

«У нескольких экс-менеджеров космической корпорации «Энергия», а также одного из руководителей НПП «Исток» были проведены обыски оперативниками управления экономической безопасности», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, речь идет о хищении «через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках ЭКБ» для научно-энергетического модуля МКС.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что в отношении бывшего гендиректора «Энергии» Солнцева и нескольких других экс-менеджеров предприятия проводятся следственные действия «по делам до 2018 года».

Трудовые отношения с ним были расторгнуты до после прихода Дмитрия Рогозина на пост главы Роскосмоса в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».

«Более того, Дмитрий Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК «Энергия». Служба внутреннего аудита Роскосмоса по указанию Дмитрия Рогозина также провела проверки на предприятиях кооперации РКК «Энергия», результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов», – уточнили в госкорпорации.

Другой источник, знакомый с расследованием, пояснил, что обыски – «результат качественной работы правоохранительных органов и служб безопасности компаний, затронутых расследованием».

Напомним, бывший генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.