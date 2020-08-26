 

Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

26.08.2020, 19:08, Новости дня

В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с десятого на девятый этаж на площади 12 кв. метров», – цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что всех жителей этого дома эвакуируют в целях безопасности.

«В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация всего дома. Готовится пункт временного размещения на базе одного из учебных заведений», – сказали в пресс- службе.

Ранее стало известно, что в многоэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа с последовавшим пожаром.  В результате взрыва пострадал один человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Великобритания попросила Японию о помощи в строительстве сети 5G

24.08 / «Беспринципный лжец» — Washington Post узнала об отношении сестры Трампа к президенту

07.07 / У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован коронавирус

08.08 / Демонстранты в Бейруте назвали свои требования

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

02.08 / Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

22.08 / Guardian – «трата драгоценного времени» — в Брюсселе всё больше сомневаются в возможности договориться с Лондоном по брекситу

10.08 / В результате ЧП на Запорожском титано-магниевом комбинате три человека пострадали

12.07 / Süddeutsche Zeitung – Меркель и Макрону будет трудно примирить Сербию и Косово

03.08 / Трамп ввел чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за шторма «Исайас»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска