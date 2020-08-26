Мнение: Великая или невеликая, почему возможны революции и как японцы косплеят Россию

26.08.2020, 19:00, Разное

1. Оказывается, «Великую французскую революцию» принято называть «Великой» только в России. Такое определение сложилось ещё в конце XIX – начале XX века среди российской либеральной интеллигенции, которая видела во французских событиях «революцию-праздник» и ожидала повторения того же самого у себя дома.

В 1930-е годы при Сталине Французская революция временно перестала быть «Великой» – так как Великой, конечно же, могла быть только Октябрьская революция в России. Однако при Хрущёве этот эпитет вернули обратно. Наконец, спустя три десятилетия, в 1980-е годы советские учёные начали следовать мировой традиции и вновь перешли к термину «Французская революция».

Обо всём этом говорится в продолжении беседы с историком Александром Чудиновым:

https://www.youtube.com/watch?v=1xKkMIm7zOI

Предыдущий его рассказ о жутких последствиях революции для Франции мы обсуждали вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1914612.html

Франция потеряла десятки лет своего развития и навсегда отстала от Великобритании, хотя изначально имела более многочисленное население, практически одинаковый уровень технологий и очень сильные позиции на международном рынке.

Один из главных неожиданных выводов учёных, исследовавших экономические последствия Французской революции, таков: капитализм во Франции был установлен ещё до её начала. Поэтому ещё один эпитет – «буржуазная революция» – под большим сомнением. В действительности, жизнь французской буржуазии на годы и десятилетия стала менее сытной и безопасной.

Революция привела к переделу власти, гибели миллионов людей и отставанию в капиталистическом развитии. Вначале общество сильно накренилось влево, а затем, как следствие, Наполеон установил военную диктатуру (гораздо более жёсткую, чем дореволюционная монархия). И то, и другое было для капиталистов серьёзным, на грани катастрофы испытанием.

2. Коллега monetam считает, что революции становятся возможны в первую очередь по психологическим причинам:

https://monetam.livejournal.com/1374646.html

Запас прочности государства – это, по сути, запас цинизма и даже пофигизма. Душевного спокойствия. Революции не происходит, пока вы не признаете, что происходящее – это революция. Почему “майдан” сверг президента? Потому что президент испугался и убежал. Почему в Венесуэле этого не произошло? Потому что президент не убежал. Остался на своем месте. И всё, этого достаточно, передача власти не состоялась. Пошумят и разойдутся. Не сами, так с полицией. Не завтра, так через год.

Западные “демократии” считают, что у них не может быть революций. И это единственная причина, почему их там нет. Не бывает, и всё тут. Не может их там бывать. Хоть миллион жёлтых жилетов сожги всю страну. Нет, это – не революция. Почему? Потому что демократия. Кому не нравится – вот вам резиновые пули. И вот вам через четыре года выборы. Никого, кроме представителей истеблишмента вы не изберёте, но из этих – выбирайте невозбранно. А как вам жить, решат люди, о которых вы никогда не слышали. Ни на выборах, нигде.

У нас революция возможна только потому, что мы в её возможность верим. Только потому, что полагаем правильным слушаться “воли народа” и только интересуемся: вот эта толпа уже выражает волю народа или надо собрать толпу побольше? Или ещё побольше?

3. К вопросу о распространении российской культуры. Подборка фото с японским косплеем наших вооружённых сил:

https://warhead.su/2020/03/02/za-rodinu-nya-luchshiy-militarikospley-russkih-iz-yaponii

https://www.youtube.com/watch?v=cD8psLRTAXY

Японцы очень любят всё русское: балет, фигурное катание, классическую литературу и Чебурашку. Однако ещё одно, не самое распространённое, но от этого не менее значимое явление среди субкультур Страны восходящего солнца — косплей армии СССР и Российской Федерации.

Вот, например, пользователь CosBear имеет в своём портфолио помимо прекрасного «капитана 1-го ранга советского ВМФ», а также «Полковника НКВД конца 1940-х годов», ещё и «Полковника кубанского казачества». Выбор фона, цветов и наличие матрёшек оставим для ценителей.

НКВД, кстати, нравится многим косплеерам именно за серьёзность, подтянутость и общий зловещий фон предтечи жуткого «КейДжиБи», которым пугали детей в западных странах. <…>

Введение в российской армии нового снаряжения с пиксельным рисунком камуфляжа и частое появление бойцов в этой униформе в новостных программах не могло не вызвать очередную волну любви к нашей стране.

Также японцы любят одеваться в российских гопников и бойцов спецназа. Кстати, коллеги, как нам следует относиться к тому, что японские косплееры иногда надевают реальные советские и российские боевые награды?