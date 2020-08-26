Volvo внедрит в свои автомобили уникальную систему очистки воздуха

26.08.2020, 18:53, Разное

Автомобилестроительная компания Volvo в 2021 году планирует внедрить в свои транспортные средства уникальную систему очистки воздуха Advanced Air Cleaner. Разработка позволит очистить салон от вредных веществ с помощью ионизирующего фильтра.

Высоковольтный ионизатор, вместе с самым современным фильтром, позволит выявлять в воздухе частички класса PM2.5 и задерживать их. Именно эти вещества представляют опасность для людей, живущих в городах с неблагоприятным состоянием воздуха. Токсичные частицы склонны накапливаться в организме и провоцировать аллергические реакции. Именно поэтому в компании Volvo, при содействии разработчиков из Blueair, нацелены устанавливать Advanced Air Cleaner на все транспортные средства 2021 года выпуска, за исключением кроссовера XC40. Несмотря на важность такой функции, она будет опциональной, и за её установку покупателю придётся доплатить.

Новая система очистки воздуха от Volvo также получила удалённое управление. Таким образом владелец автомобиля сможет включить её через приложение и сесть в транспортное средство уже с абсолютно чистым воздухом в салоне. Немаловажной частью является и автоматика, так как в случае слишком сильного загрязнения окружающей среды, когда фильтр может не справиться с потоком вредных частиц, компьютер принудительно включит рекуперацию воздуха в салоне и заблокирует доступ извне.