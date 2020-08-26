В PlayStation на работу требуется тестер игр со знанием русского языка

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26.08.2020, 18:53, Разное

В компанию PlayStation, являющуюся дочерней корпорацией Sony, на работу требуется тестер видеоигр со знанием русского языка. От кандидата потребуется следить за правильностью перевода, исправлять ошибки локализаторов и самому участвовать в переводе.
От новых сотрудников ожидается серьёзная отдача и огромное желание играть, ведь в PlayStation надеются, что тестер будет уделять играм не меньше 37 часов в неделю. Рабочий график практически ничем не отличается от стандартно, так как требуется в будние дни играть в видеоигры с 9 до 17:30. Самым же главным требованием является знание русского языка, ведь игроку придётся играть именно в локализированные версии и внимательно следить за правильностью перевода. Не исключается, что от сотрудника потребуется и самому участвовать в переводе, а значит английский язык не менее важен, чем русский. В PlayStation отметили, что знание других языков приветствуется.

Несмотря на довольно простые требования от работодателя, есть один затруднительный момент для всех желающих из РФ отправить свою вакансию на рассмотрение. Так как офис PlayStation базируется в Ливерпуле, то и работать придётся в этом городе. Следовательно, потребуется не просто возможность посещения Великобритании, но и разрешение на работу.



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