 

Ученые обнаружили соединяющий скопления галактик загадочный радиомост

26.08.2020, 18:53, Разное

Астрономам удалось обнаружить загадочный объект, выглядящий как масштабный радиомост. Соединяющий галактические скопления на раннем этапе их слияния объект имеет длину в 10 млн световых лет.
Радиомост специалисты выявили пока только во второй раз. Скопления двух галактик располагаются в системе Abell 1758 на удалении 3 млрд световых лет от Земли. Сам мост находится на расстоянии 6,5 млн световых лет, что может указывать на магнитное поле, которое соединяет галактики. В момент соединения могут быть “захвачены” 4 огромных пары скоплений галактик. Использование рентгеновских лучей помогло астрофизикам отследить более тесную пару скоплений в северном сегменте. Ядра космических тел 400 млн лет назад прошли рядом с друг другом. Галактики вновь должны воссоединиться, считают эксперты.

Находящаяся в южном сегменте пара галактик впервые приближается друг к другу. Объекты имеют эффект, получивший название радиогало, формирующийся благодаря процессу ускорения электронов, что происходит во время слияния. Скопления разделяет расстояние в 6 млн световых лет, постепенно сокращающееся. Это характерно и для Abell 0399 и Abell 0401. Специалисты признали данные галактики в 2019 году первыми скоплениями, имеющими радиомост с низкими частотами.

Ученые, представляющие Лейденскую обсерваторию, наблюдают за редким и удивительным явлением с помощью низкочастотного радиотелескопа LOFAR, состоящего из 25 000 антенн, расположенных в 50 разных странах Земли. Обнаруженный объект кроме огромных размеров имеет мощное магнитное поле, позволяющее притянуть несколько разных галактических кластеров.



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