Коровы под Челябинском напали на полицию
26.08.2020, 18:48, Новости дня
В городе Верхний Уфалей Челябинской области безнадзорные коровы напали на полицейского и женщину, сообщают СМИ.
Женщина пыталась выгнать стадо с площадки у дома, однако одно животное на нее напало. Полицейский, на которого бросалась корова, не стал применять табельное оружие против животного, передает «Царьград».
У женщины после конфликта остались ушибы и перелом, у мужчины – ссадины и раны.
Хозяевам коровы грозит административная ответственность, предупредили в региональном ГУМВД, информирует «Интерфакс».
Местные жители отметили, что коровы регулярно приходят на эту площадку для выпаса.
В 2016 году бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, одному мужчине удалось задушить животное.
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