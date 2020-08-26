Скандалы: Погонное право

26.08.2020, 18:45, Разное

Почему детей силовиков принимают в лучшие школы без очереди и конкурсов

Поступление в первый класс – событие волнительное, а в нашей стране – вдвойне. С ростом численности силовиков все больше остальных граждан, отправляя детей грызть гранит науки, уже на пороге школы ломают зубы о «погонное право» и вынуждены бороться с «сословной дискриминацией». Как опять выходит так, что кто-то равнее? Вместо предисловия. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», отказать в приеме ребенка в образовательное учреждение возможно только по причине отсутствия в нем мест, и никакого преимущественного права у детей, зарегистрированных и проживающих на территории, к которой прикреплена школа, не обнаруживается.

Музыкант Александр Смакотин из Ижевска в этом сентябре поведет дочь в первый класс. Процессы вовсю кипели уже с января – очереди, предварительные записи, квесты на Госуслугах, встречи с администрациями школ и педагогическим составом.

До кабинета учительницы начальных классов школы №40 Александр дошел не один и стал невольным свидетелем поразившего его диалога. Разговор деликатного свойства состоялся между педагогом и местным депутатом, тоже озабоченным устройством своего ребенка-первоклассника.

«Следом за мной в класс к педагогу зашел депутат городской думы всех возможных созывов, почетный единоросс, тот самый король господряда, с гордым видом и добродушной улыбкой он появляется на пороге унылого школьного класса, который своим убожеством только подчеркивает значимость фигуры входящего», — рассказывает собеседник.

Далее – цитируем диалог полностью со слов Александра Смакотина.

«Войдя в класс и подперев своим увесистым брюшком, скрипящую под его весом парту, депутат ласково обратился к учителю:

— Ну, и как у вас тут с местами?

— Похоже, что все под завязку, все заявления поданы, наверное, мест уже нет, — будто бы оправдываясь, пробормотала педагог.

— Ммм, — задумчиво прогудел депутат, — знаете, я вообще свою дочь планирую в двадцать девятый лицей отдать, но там эти льготники в погонах понавалили. Ну, знаете, полиция, фсбшники всякие. Ещё и Росгвардия эта. Похоже, все места займут. Боюсь, что моего влияния может не хватить. А я, вы знаете, и с Бречаловым [прим. ред. Глава УР] регулярно общаюсь, не последний человек в городе. А что у вас с этими в погонах? Много таких?

— Да, есть вроде бы такие, не уверена, но наверняка есть. Я же этими вопросами не ведаю, это у директора надо узнавать, — улыбаясь и покусывая губы, учительница с некоторым смущением отводила взгляд, а депутат продолжал о своем.

— Вы знаете, я человек честный и прямолинейный, я вам прямо скажу, как есть, мне вас рекомендовали, как подходящий запасной вариант. И место у вас тут тоже хорошее, мне нравится. Так вот, я хочу, на случай, если эти в погонах там все места под себя подгребут, у вас тут место закрыжить!

— Закрыжить? — растерянно переспросила учительница, а после, как бы примеряя на себя такое непривычное слово, почти смеясь, повторила, – закрыжить!

— Ну да, закрыжить, вы же понимаете – депутат сверкнул своей неотразимой и отработанной на избирателях улыбкой и добавил, — ну вы тут продолжайте, я уж с директором потом пообщаюсь.

Учительница как будто бы и не была удивлена такой наглости депутата, и информация про льготников тоже не стала для нее открытием, в отличие от Александра.

Придя домой, с родительского аккаунта Александр Смакотин решил перепроверить суждения законотворца о привилегиях определенной категории граждан в надежде, что они окажутся ошибочными. Открыв форму на Госуслугах, он пролистал перечень льготников, претендующих на школьные места, и все еще рассчитывал разглядеть врачей, учителей, представителей других человеколюбивых профессий, но в подразделе «Обоснование преимущественного права подачи заявления» были только погоны, погоны, погоны, и снова погоны. Не оказалось там зазора даже многодетных семей! — рассказывает собеседник.

В итоге по прописке места в государственной школе ребенку так и не досталось (школа — обычная, даже не элитная), и дочь Смакотиным пришлось отдавать в частную. Благо, у семьи есть такая возможность, но у большинства родителей, особенно в регионах, особенно многодетных и малоимущих, таких перспектив нет…

ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» в Приморском районе Санкт-Петербурга считается как раз престижным учебным заведением. Только что открывшаяся, с совершеннейшим оснащением, собственным бассейном, планетарием, ботаническим садом, богатым разнообразием кружков и секций, площадками для научно-исследовательской и инновационной деятельности, огромной охраняемой территорией. В немалом количестве родительских отзывов школу характеризуют как «лучшую в России».

Понятно, что попасть сюда жаждут не только семьи с близлежащих кварталов.

Семья Крыловых живет в 300 метрах от расхваленной школы, буквально под ее изгородью, но пока будет только наблюдать, как туда ходят другие дети, но не их собственный сын.

Менеджер по закупкам Дарья Крылова готовилась к поступлению сына в школу тщательнейшим образом и, наверно, выучила наизусть всю законодательную базу по этой части.

20 января, в первый же день приема заявлений о зачислении в первый класс, ровно за 2 минуты (!) она заполнила и отправила на портале Госуслуг в ГБОУ «ИТШ №777» все необходимые формы.

Сын с самого рождения проживает в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу, официально закрепленному за школой – зарегистрирован еще до начала закладки ее фундамента. На очередь в детский сад по прописке он также был поставлен с самого рождения в 2013 году (а чиновники обязаны контролировать и ежегодно уточнять планы приема детей в воспитательно-образовательные учреждения), так что внезапно «выкатиться из списков» ребенок никак не мог.

В итоге в ответ на заявление от 20.01.2020 г. о зачислении ребенка в первый класс образовательной организации ГБОУ » ИТШ № 777″ Санкт-Петербурга Крыловы получили отказ по причине того самого «отсутствия свободных мест в образовательной организации».

В устных разговорах с дирекцией школы при этом Дарье ответили, что места в этом году, как и в прошлом, снова «заняты квотами» (федеральными и региональными льготниками).

Школа №777 является госучреждением городского подчинения, находится в ведении комитета по образованию Санкт-Петербурга, но никак не ведомственным, а потому первичный учет при составлении планов приема в первые классы должен производиться в том числе для детей, проживающих на закрепленной территории.

Конституция, законодательство РФ, множественные нормативно-правовые акты и подакты гарантируют право каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. Само руководство «Инженерно-технологической школы №777» совершенно точно прекрасно осознает свою обязанность обеспечивать равный доступ к обучающихся к образованию, раз декларировало ее в п.1.16 своего Устава.

На деле же, родителям, без сучка и без задоринки преодолевшим все бюрократические «веселые старты» для оформления ребенка в первый класс, приходит отказ…

«Иначе как социальной дискриминацией сложившуюся ситуацию в области образования, когда в угоду льготных категорий ущемляются права остальных граждан, я назвать не могу. Мой ребенок равноправный гражданин Российской Федерации. Я и мой муж такие же работающие граждане Российской Федерации, обладающие равными правами. Мы соблюдаем все законы и исправно платим все налоги. Но как только доходит до выполнения перед нами государством своего минимального долга, мы вынуждены участвовать в каком-то унизительном конкурсе», — рассказывает Дарья.

«В первые три класса они заполнили только льготниками. Дети военных, сотрудников ФСБ, росгвардейцев и так далее. Остальные дети – единицы могут проскочить только, инициировав конфликтные комиссии – тогда ненадолго приоткрывается «окно». Школа закрытого режима. Вышки с караульными, железный забор, никаких вывесок для родителей, внутрь родителям — никак не попасть», — продолжает родительница.

Здесь надо отметить еще, что семья Крыловых не в одном поколении служит государству. Муж Дарьи, отец первоклассника — моряк дальнего плавания, помощник капитана. Обе родительские семьи тоже в полной мере отдали себя России: один дед — ветеран боевых действий в Афганистане и Абхазии, полковник медицинской службы и до сих пор практикующий врач; второй дед — ветеран-подводник; первая бабушка — учитель русского языка и литературы высшей категории; вторая бабушка — ветеран Внутренних войск МВД, продолжает трудиться в войсковой части на гражданской должности. Но и заслуги целой семьи никак не помогли внуку записаться в первый класс по месту прописки.

При том, что ближайшую школу видно из окон квартиры, в качестве альтернативы чиновники предлагают ребенку ходить в учебное заведение в 1,5 км от дома. Отец ребенка – моряк торгового флота по полгода находится в плаваниях и по этой причине не может водить сына в школу. Самой Дарье это не позволяет делать рабочий график (кроме того, у нее онкологический диагноз), бабушки и дедушки живут за пределами города.

Бумажный чиновничий отказ этой семье на деле означает, что семилетнему сыну ежедневно придется самостоятельно преодолевать 4 оживленных проезжих части, 3 из которых не оборудованы светофором и являются местом повышенной опасности и частых ДТП, отмечает мать.

Под общедоступностью образования, в том числе, подразумевается и физическая доступность, под которой в свою очередь понимается безопасная физическая досягаемость образования посредством посещения учебного заведения, находящегося на разумном географическом удалении, цитирует Дарья п. 2.1 Постановления Конституционного суда РФ № 5-П от 15.05.2006. А в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189″Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», под пешеходной доступностью во II и III строительно-климатических зонах подразумевается расстояние не более 0,5 км.

Но все эти законы и аргументы, по-видимому, ничто для администрации школы. Не поддержала родителей и комиссия по урегулированию спорных вопросов при реализации права на получение общего образования в Санкт-Петербурге, в которую Дарья вместе с другими родителями, получившими отказ, обжаловала решение учебного заведения.

Комиссией комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга в этой году рассмотрено 215 заявлений о зачислении детей в первый класс школы №777 — это вдвое больше, чем школа может принять, открыв даже 5 параллелей.

«Каждое заявление родителей (законных представителей) было рассмотрено с учетом изложенных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами. По итогам рассмотрения принято решение об открытии дополнительных первых классов. К сожалению, принять положительное решение для всех, проживающих на территории микрорайона, не представляется возможным во избежание нарушения прав других детей», — рассуждает в своем ответе Начальник Отдела общего образования Комитета Анна Грубская.

«Но кого-то же в эту школу всё-таки зачисляют, а также мы знаем, что и после конфликтных комиссий по некоторым претендентам выносились положительные решения. Значит, места есть. Нет только прозрачной логики и процедуры принятия решений по всем кандидатам, на лицо – явный избирательный процесс», — говорит родительница.

В поисках справедливости Дарья Крылова обращалась к местным депутатам, Уполномоченному по правам ребенка в РФ, в Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в Администрацию Президента РФ, дважды инициировала конфликтную комиссию. Но никто не помог.

Нарушения разглядела только Прокуратура Санкт-Петербурга. Но только по части работы Комиссии по урегулированию спорных вопросов при реализации права на получение общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

«Действительно, критерии которыми руководствовалась комиссия при вынесении решений о зачислении/отказе, не определены, что исключает прозрачность ее работы для обратившихся граждан. По данному факту прокуратурой города в адрес председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга внесено представление», — пишет начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, старший советник юстиции Качанова.

И в этом же ответе прокурор, собственно, спокойно излагает то, с чего мы начали, а именно: закрепляющееся преимущественное право у детей определенных категорий граждан:

«На момент рассмотрения Вашего обращения свободные места в школе отсутствовали, поскольку в первый класс были приняты дети, имеющие федеральную или региональную льготу, подтвержденную соответствующими документами, дающую им преимущественное право на прием в школу и зачисление в учреждение на основании приказов директора № 01-уд от 13.01.2020 и №04-уд от 17.01.2020», — говорится в ответе прокуратуры.

В соответствии с действующим законодательствам родителям, работающим в силовых и правоохранительных ведомствах, действительно, уже невозможно отказать в приеме их детей в образовательное учреждение только из-за отсутствующей прописки по адресам, закрепленных за школой, комментирует адвокат Валерия Михальченко:

«В соответствии с п.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Как видно из содержания статьи, отказать в приеме в образовательное учреждение ввиду того, что ребенок не зарегистрирован на территории образовательного учреждения также невозможно (это к вопросу о льготниках)».

В Москве всё же ситуацию с льготниками еще пытаются как-то балансировать. Детей федеральных льготников (людей в погонах) не берут в ущерб детям, территориально прикрепленных к школе, комментируют педагоги.

«Первоочередное право зачисления в первый класс всё-таки имеют те дети, которые проживают на территории, к которой прикреплена школа. В этой ситуации понятно, что нельзя выкинуть ребенка, который проживает рядом со школой, им мест всегда хватает, а взять вместо их кого-то еще – это скандал! Другое дело, что классы перегружены, потому что сверх этого берутся категории, которые имеют преимущества – силовые структуры. Действительно силовики, военнослужащие, офицеры, прошедшие горячие точки, имеют право быть зачислены в школы в обход территориального приниципа. Таким правом не обладают отдельно даже многодетные семьи при наличии свободных мест, понимаете? Это действительно так, таков закон, а мы живем не на Луне. Безусловно, ощущается эта проблема. Действительно, они хотят, чтобы их дети учились в хороших школах. Мотались по гарнизонам, и когда попадают в столицы или крупный город, то хотят, чтобы их дети получили полноценное образование», — комментирует Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор школы №109 города Москвы.

Северная столица, а точнее два депутата из Заксобрания Санкт-Петербурга, как известно, еще полтора года назад предприняли попытку расширить преференции для детей силовиков/правоохранителей при поступлении в школу, чем вызвали шквал общественной критики.

В декабре 2018 года единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять в приоритетном порядке, то есть вне очереди детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета в школы по месту жительства, не имеющие интерната. Сейчас право на внеочередное зачисление детей в школы имеют сотрудники МВД, органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащих, пожарных, таможенников. Дети работников СКР, прокуратуры и судей зачисляются вне очереди только в образовательные учреждения, которые имеют интернат.

Народные избранники аргументировали свою инициативу тем, что данные категории ежедневно сталкиваются с давлением, поэтому им необходимо оказывать дополнительную социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур. «Профессиональная деятельность судей, прокуроров и следователей отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в условиях, сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками», объясняли Тетердинко и Зеленков.

Инициатива была отклонена, но ее призрак, по-видимому, всё еще слоняется по Петербургу.

Нужны ли силовикам дополнительные льготы, распространяющиеся на детей?

Полицейские, следователи, прокуроры, судьи, военнослужашие и без того имеют множество льгот по сравнению с остальными гражданами: раньше выходят на пенсию, дольше отдыхают в отпусках (некоторые ведомства — с частично компенсируемыми расходами), обслуживаются бесплатно в ведомственных медучреждениях и санаториях, претендуют на получение льготного жилья и т.д. Получают высокую, белую зарплату (в отличие от большинства остальных граждан).

Очевидно, что желание узаконить приоритетное право на поступление своих детей в учебные заведения, независимо от прописки – это скорее попытка организовать беспрепятственный проход в лучшие учебные заведения страны в обход конкурсных критериев.

Ситуация с блатом в образовании при общей тенденции нехватки мест, очевидно, будет только ухудшаться в ближайшее время.

За последние 5 лет численность силовиков в России выросла на 10%, подсчитал Проект. Им работает каждый 57-й россиянин (около 2,6 млн человек). Самым многочисленным силовым ведомством в России остается армия — по данным на 2018 год в Минобороны было 793,5 тысячи действующих военнослужащих. При этом совокупная численность внутренних войск – МВД и Росгвардии превышает размеры российской действующей армии на 30%. Третья по численности служба — ФСИН. Надзирает за заключенными в России 211 тысяч человек. Похожее число сотрудников — на уровне 200 тысяч человек — у Федеральной службы безопасности. С 2012г. больше всего выросло количество прокуроров и следователей — на 25% и 23% соответственно. Также существенно — на 19% — вырос штат Минобороны. «На всех российских силовиков ежегодно уходит почти треть всего федерального бюджета страны. Доля расходов на статью «органы безопасности» от общих трат на силовиков в федеральном бюджете выросла до 7%. Во всех силовых ведомствах средние зарплаты превышают средний уровень по стране в 2−3 раза, больше всего с 2012 года увеличилась зарплата сотрудников уголовно-исполнительной системы», — говорится в исследовании.

Но и этих привилегий мало. «Сапог» хочет зайти в школы, вывесить там свои табели о рангах, причем интересуют его только лучшие заведения родины…

Виктория Левина