Мнение: Бандиты под контролем

26.08.2020, 18:30, Разное

«Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторов, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что то, с чем граждане иногда сталкиваются в работе всех коллекторских организаций, это «просто переходит всякие границы».

Довольно красноречивое сообщение, которое к тому ж прогнали практически по всем СМИ в стране. Почему именно сейчас, в разгар «эпидемии ковида» и «сложной международной обстановки», такое внимание каким-то коллекторам? Очевидно, в Кремле предвидят – на фоне абсолютно благостных сообщений Центрального банка – серьезное «осеннее обострение» взаимоотношений кредиторов с заемщиками, другими словами – некую эпидемию невозвратов долгов, вызванную продолжающимся падением экономики и доходов граждан; вот и стараются заранее «подстелить соломки». Почему-то Кремль не особо доверяет реляциям ЦБ, что никаких предпосылок для кредитного кризиса в стране нет, «уровень закредитованности нормальный».

И я тут тоже как-то больше склонен верить Кремлю, а не ЦБ. Если экономика и так была на грани стагнации, до всякого «ковида», а тут еще ударили три месяца почти полного «простоя» из-за всяческих «карантинов», плюс еще обвал международной торговли, обвал нефти, проседание рубля – как не быть кризису недоплатежей? Конечно, он будет. Люди и так были в кредитах по брови, а тут еще понабрали всякими правдами-неправдами… и проели. Весной брали – как раз осенью отдавать придется, а нечем. Тут-то коллекторы и подоспеют…

Это удивительная профессия, которую не гнушаются обсуждать президенты на самом высоком уровне под телекамеры. Ведь, по идее, никакой «профессии коллектор» вообще не может быть! По крайней мере – в легальном поле. Коллектор – это ведь, по сути, «легальный бандит»: человек, задача которого – «выбить долги» у нерадивого заемщика. Но как бандит может быть легальным?! Это ведь что-то вроде «сухой воды» или «горячего снега», или, из другой области, «проститутки-девственницы со стажем» – то есть соединение несоединимого, оксюморон, говоря по-научному.

Путин такой говорит главному Приставу: «ну вы это… проследите там за коллекторами… чтобы у них все того было… по закону, как положено… а то чё они беспредельничают, в натуре? Скажи им, что так нельзя!» А Пристав – «есть, товарищ През!» А сам думает – «блин, а как это – по закону??»

По закону – это смех и грех. Потому что ежу понятно – если по закону, то коллектор не может НИЧЕГО. Законный коллектор – это Шварцнеггер, работающий няней в детском саду, то есть – нелепица какая-то. Даже читать описание «обязанностей коллектора» без смеха невозможно. Там получается, что «главная задача коллектора – довести до гражданина сведения о его задолженности, и объяснить ему необходимость вернуть долг и полагающиеся проценты». В смысле – «довести сведения»? А что, разве гражданин сам не знает, что он должен? И почему, условно, банк нанимает специального «коллектора», чтобы «донести сведения» до своего должника? Разве сам банк не может донести?

И далее – еще круче: «объяснить необходимость заплатить по просроченной задолженности!» А то сам гражданин не в курсе, что долги надо платить. Что тут «объяснять»? Да и сам коллектор, он что – Демосфен? Великий педагог? Проповедник, способный красноречием пробудить совесть в ком угодно?

Люди тут, конечно, понимающе улыбаются и машут рукой – да что вы несете, будто не знаете, что коллекторы «убедительны» совсем по-другому, их оружие – не красноречие, а раскаленный утюг на или паяльник в, что мы, не знаем, мы ж не дети…

Однако ведь все то, что люди представляют себе как СУТЬ «работы коллектора» – это ведь преступление. И паяльник, и утюг на живот, и подвесить за ноги с 10-го этажа, и «воспитательное изнасилование», и даже грубое психологические давление в виде, например, угроз близким – это всё прям по списку, что ни возьми – статьи Уголовного Кодекса. Просто – бери и сажай. Причем никаких оговорок в законах, типа «данная статья не применяется, если речь идет о выбивании денег из должника официально лицензированными и зарегистрированными коллекторами» – нет! Деньги по закону из должника могут и ДОЛЖНЫ выбивать официальные государственные структуры, то есть – кто? Правильно – судебные приставы! Как раз те, с чьим начальником Путин и говорил о коллекторах.

По идее должно быть как? Человек взял деньги у банка – и в срок не отдал, а потом и перестал платить вовсе. Банк обращается в суд, показывает договор, всё очевидно – судья постановляет «заплатить», дело передается приставам, они приходят к должнику, забирают у него имущество и продают, накладывают арест на счета в банках, снимают с них деньги и тоже отдают кредитору в счет долга. Спрашивается – где в этой цепочке место коллекторам? И зачем они, когда все так ясно и просто?

В теории. А на практике коллекторские агентства есть много где, не только у нас. Специальные частные фирмы, задача которых, если уж называть вещи своими именами – делать жизнь определенных людей невыносимой. В ассортименте – угрозы, издевательства, психологическое давление, к примеру, «не давать клиенту спать, будить его ночью», диффамация (распространение клеветнических измышлений), похищения, порча имущества, поджоги и так далее, вплоть до прямого физического насилия, побоев, пыток и покушений на убийство. Я все это перечисляю не с целью пощекотать кому-то нервы, а наоборот – развеять иллюзии и добиться понимания, что ИНАЧЕ просто не может быть. Как повар должен уметь прокручивать мясо через мясорубку и отбивать отбивные, как автомеханик должен уметь сверлить, шкурить и рихтовать – так коллектор должен уметь все вышеперечисленное, а иначе он просто профнепригоден. Или, во всяком случае, коллектор должен крайне умело создавать впечатление, что он на все перечисленное СПОСОБЕН – то есть быть первоклассным актером… и все-таки хотя бы немного садистом.

Вопрос только один – а ЗАЧЕМ же государство, не только у нас, но и в других странах – такой вот «бизнес» легализовало? Циничный ответ – за тем, что государство хочет даже с такого «дела» собирать свои налоги. Более человеколюбивый ответ витиеватее: тут как бы законодатель отдает себе отчет, что если в стране разрешено брать и давать деньги в долг – всегда будут недобросовестные должники и безжалостные кредиторы, и всегда вторые будут стремиться выжимать первых по максимуму, досуха, чтобы забрать у них максимум «своих» денег – а значит, всегда будут и бандиты, специализирующиеся на «выбивании долгов». Законодатель считает, что если таких бандитов легализовать, за ними можно будет обеспечить хоть какой-то пригляд. Типа – перебьют должнику сустав не в трех, а лишь в двух местах; сломают ему не ногу, а только руку; похитят дочь, но будут держать ее не в сыром подвале заброшенного мясокомбината с крысами, а всего лишь в обычной хрущевке, пристегнутой к батарее. Словом – гуманизация.

Собственно, именно об этом и попросил Путин Аристова: побольше гуманности. Он же не просил запретить коллекторов вовсе. И, думаю, в этом он был прав – если смотреть на вещи трезво.

«Я тебя не больно зарежу».